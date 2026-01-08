Zidane craque et met un coup : Il raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il s'agit très probablement du coup de boule le plus célèbre de toute l'histoire du sport : en finale de la Coupe du Monde 2006 qui opposait l'équipe de France à l'Italie, Zinedine Zidane était expulsé pour son craquage envers Marco Materazzi. Et l'ancien défenseur transalpin a donné sa version des faits sur cette altercation de légende.

Les faits remontent au 9 juillet 2006, le soir de la finale de la Coupe du Monde à Berlin qui opposait l'équipe de France à l'Italie. Durant la prolongation, et alors que la tension était à son comble dans ce choc, Zinedine Zidane assénait un violent coup de tête à Marco Materazzi et était donc logiquement expulsé pour ce geste. Mais que s'est-il vraiment passé entre les deux hommes pour qu'il y ait un tel craquage de Zidane ?

Materazzi réagit au coup de tête de Zidane Dans un live Instagram avec un journaliste en 2020, Marco Materazzi livrait sa version des faits sur ce coup de tête de Zinedine Zidane : « Le coup de tête de Zidane ? Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires… », révèle dans un premier temps l'ancien défenseur italien, assurant donc qu'il aurait pu répondre à ce coup de Zidane s'il n'avait pas été pris par surprise.