Zidane craque et met un coup : Il raconte tout !

Il s'agit très probablement du coup de boule le plus célèbre de toute l'histoire du sport : en finale de la Coupe du Monde 2006 qui opposait l'équipe de France à l'Italie, Zinedine Zidane était expulsé pour son craquage envers Marco Materazzi. Et l'ancien défenseur transalpin a donné sa version des faits sur cette altercation de légende.
Les faits remontent au 9 juillet 2006, le soir de la finale de la Coupe du Monde à Berlin qui opposait l'équipe de France à l'Italie. Durant la prolongation, et alors que la tension était à son comble dans ce choc, Zinedine Zidane assénait un violent coup de tête à Marco Materazzi et était donc logiquement expulsé pour ce geste. Mais que s'est-il vraiment passé entre les deux hommes pour qu'il y ait un tel craquage de Zidane ?
Materazzi réagit au coup de tête de Zidane
Dans un live Instagram avec un journaliste en 2020, Marco Materazzi livrait sa version des faits sur ce coup de tête de Zinedine Zidane : « Le coup de tête de Zidane ? Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires… », révèle dans un premier temps l'ancien défenseur italien, assurant donc qu'il aurait pu répondre à ce coup de Zidane s'il n'avait pas été pris par surprise.
« J'ai répondu que je préférais sa sœur »
« Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a manqué le but dans la première période de la prolongation et Rino (NDLR : Gattuso) m'a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit : Je te donnerai mon maillot plus tard, j'ai répondu que je préférais sa sœur », poursuit Materazzi sur l'origine de l'embrouille avec Zinedine Zidane.