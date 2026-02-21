«Zidane n'est pas assez...» : Un club l'a recalé et il le regrette des années plus tard

Amadou Diawara

D'après Barry Silkman, ancien joueur reconverti agent, il a proposé Zinedine Zidane a un club de Premier League il y a quelques années. Toutefois, le recruteur en chef de cette écurie britannique aurait fait capoter l'opération. En effet, il aurait estimé que le Ballon d'Or 98 n'était pas à la hauteur.

Lors d'un entretien accordé au site Sport.co.uk, Barry Silkman a expliqué comment Newcastle était passé à côté du recrutement de Zinedine Zidane. « J’ai été alerté du talent d’un milieu de terrain offensif de 24 ans à Bordeaux et je suis allé le voir. Son nom était Zinedine Zidane, et il m’a fallu environ cinq minutes pour décider que ce gars allait être quelqu’un de très spécial. J’avais amené un certain nombre de bons joueurs à Newcastle United sous le règne de Kevin Keegan et chacun d’entre eux a été un succès, donc Zidane semblait être le candidat idéal pour l’équipe de Keegan », a confié l'ancien joueur, reconverti agent, avant de poursuivre.

«J’ai supplié Kevin de le signer, mais...» « C’était le 7 janvier 1996 et j’ai dit à Kevin qu’il pouvait signer Zidane pour 1,37M€, c’était une aubaine. J’ai supplié Kevin de le signer, mais à la fin, il m’a dit que son recruteur en chef pensait qu’il n’était pas assez bon, et des années plus tard, Kevin m’a dit qu’il aurait dû m’écouter, plutôt que son recruteur. Zidane a finalement signé pour la Juventus et le reste appartient à l’histoire », a précisé Barry Silkman en mars 2010.