Un adversaire s'en prend physiquement à Kylian Mbappé : Le souvenir insolite qu'il garde sur son téléphone

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire de Ligue 1, cet international algérien a eu plusieurs prises de bec avec Kylian Mbappé. Insulté par l'ancien attaquant du PSG, le portier de 37 ans est parti au clash avec lui. D'ailleurs, il a même avoué avoir mis un coup de genou volontaire à Kylian Mbappé, et avoir conservé une photo souvenir de son mauvais geste.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. En effet, le club de la capitale a conclu un accord à hauteur de 180M€ avec l'AS Monaco pour s'attacher les services de l'actuel capitaine de l'équipe de France. Et après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Kylian Mbappé ne pouvait pas le faire à Paris, la grande nouveauté à Madrid ! https://t.co/ZtSSrlhvC5 — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

Il a mis un coup de genou volontaire à Kylian Mbappé Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé a eu plusieurs altercations avec Alexandre Oukidja. Interrogé par le streamer Flodas, l'ancien portier du FC Metz est passé aux aveux. « Ces personnes-là se sentent intouchables. Il m’est arrivé deux-trois conneries avec Mbappé. Au début, je ne le connaissais pas ; maintenant, je sais comment il est. Si on perd 1, 2 ou 3-0, il te relève en disant : “Excuse-moi, pardon, je suis désolé.” En revanche, dès qu’il sent qu’il est un peu titillé, qu’il ne fait pas un bon match ou qu’il est en train de perdre, il commence à t’insulter, toi et ta mère, à te dire : “Va te faire enc...” », a pesté Alexandre Oukidja, avant d'en rajouter une couche.