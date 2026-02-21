Un adversaire s'en prend physiquement à Kylian Mbappé : Le souvenir insolite qu'il garde sur son téléphone

Ancien pensionnaire de Ligue 1, cet international algérien a eu plusieurs prises de bec avec Kylian Mbappé. Insulté par l'ancien attaquant du PSG, le portier de 37 ans est parti au clash avec lui. D'ailleurs, il a même avoué avoir mis un coup de genou volontaire à Kylian Mbappé, et avoir conservé une photo souvenir de son mauvais geste.
Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. En effet, le club de la capitale a conclu un accord à hauteur de 180M€ avec l'AS Monaco pour s'attacher les services de l'actuel capitaine de l'équipe de France. Et après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid.
Il a mis un coup de genou volontaire à Kylian Mbappé
Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé a eu plusieurs altercations avec Alexandre Oukidja. Interrogé par le streamer Flodas, l'ancien portier du FC Metz est passé aux aveux. « Ces personnes-là se sentent intouchables. Il m’est arrivé deux-trois conneries avec Mbappé. Au début, je ne le connaissais pas ; maintenant, je sais comment il est. Si on perd 1, 2 ou 3-0, il te relève en disant : “Excuse-moi, pardon, je suis désolé.” En revanche, dès qu’il sent qu’il est un peu titillé, qu’il ne fait pas un bon match ou qu’il est en train de perdre, il commence à t’insulter, toi et ta mère, à te dire : “Va te faire enc...” », a pesté Alexandre Oukidja, avant d'en rajouter une couche.
Il a gardé une «une photo de l’action sur son téléphone»
« L'altercation du 22 septembre 2021, au stade Saint-Symphorien, lors de Metz-PSG ? Le ballon est volontairement mis en touche pour permettre à un joueur blessé d’être soigné. Sur la remise en jeu, il (Mbappé) nous rend le ballon, mais tente de me lober. Je lui ai dit : “Mais tu es fou, qu’est-ce que tu fais ?” Il me répond : “Toi, ferme ta g... petit joueur.” Je me suis dit : “Calme-toi, sinon tu vas l’empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus.” Je n’ai pas répondu. Dylan Bronn et lui s’insultaient. Je me suis dit : “Ah ouais, c’est ça, le foot de haut niveau.” », a raconté Alexandre Oukidja. Et lorsque Achraf Hakimi a offert le but de la victoire au PSG, Kylian Mbappé aurait remis une pièce dans la machine. « Va ni... ta mère, gros fils de p... », aurait balancé l'ancien numéro 7 parisien au gardien de 37 ans. « Moi, tu ne me dis pas ça. Je suis une grenade, tu me dégoupilles, je fonce. Je suis sorti de mes gonds sans réfléchir. Pour moi, il n’y avait plus de supporters, plus de match. C’était comme si le stade devenait un ring. Dans ma tête, j’ai pété les plombs. Je lui ai dit : “Écoute-toi : tu fais le gendre idéal devant les caméras, le mec qui parle bien. Mais en vrai, tu es une vraie sal...” », s'est emporté Alexandre Oukidja. Rancunier, ce dernier a avoué qu'une fois il avait même laissé volontairement son genou heurter la cheville de Kylian Mbappé pour se venger. Et il a même conservé « une photo de l’action sur son téléphone » en guise de souvenir.