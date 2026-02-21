Kylian Mbappé : «Les conneries» dans la presse qui ont fait vriller son entraîneur...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est l'un des plus gros noms du football mondial à l'instant T. Il y a quelques années de cela, la couverture médiatique à son sujet était déjà importante au point où des rumeurs sur sa situation en club fusaient même pendant les rassemblements avec l'équipe de France. Des spéculations qui ont fait bondir son entraîneur à l'époque.

Quoi qu'il fasse ou qu'il dise, Kylian Mbappé dispose d'une telle aura médiatique qu'il fera parler de lui. Le principal intéressé le sait et ne s'en est pas plaint lors de plusieurs interviews pour Envoyé Spécial ou bien Clique X ces dernières années. Sur le terrain ou en dehors, Mbappé fait la Une des médias. Ce fut notamment le cas pendant plusieurs années sur la fin de son aventure de sept saisons au PSG et le feuilleton autour de sa signature au Real Madrid.

🇧🇷 "Les supporters parlent de lui comme si c’était un joueur brésilien"



Longtemps critiqué pour sa relation avec Neymar, Mbappé a conquis les supporters brésiliens cette semaine en soutenant Vinicius.https://t.co/Og5rnW7EGG — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2026

«C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France» En 2021, quelques semaines après son transfert refusé de la part des dirigeants du PSG pendant le mercato d'été, Didier Deschamps était présent sur les ondes de RMC pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé et des inepties parues dans la presse au sujet de son implication. « C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France. Je n’ai jamais dit cela, ni pour lui ni pour un autre. Ce n’est pas dénigrer la Ligue 1. Par rapport aux exigences de l'équipe de France, qui est le top niveau international, plus ils seront habitués à des matchs de top niveau dans leur quotidien en championnat ou en Coupe d’Europe ils se rapprochent du niveau d’exigence ».