Scandale raciste : Kylian Mbappé sauve son ami, «personne ne l’avait jamais fait» !

Ce mardi, un scandale raciste a éclaté sur la pelouse du SL Benfica, qui accueillait le Real Madrid en Ligue des Champions. Vinicius Jr a été visé, et Kylian Mbappé n’a pas tardé à défendre son coéquipier et ami. A l’étranger, cette prise de parole importante du Français a clairement été saluée. Explications.

Une véritable honte. Mardi soir sur la pelouse du SL Benfica, l’Argentin Gianluca Prestianni aurait insulté à plusieurs reprises Vinicius Jr de « singe ». Un geste scandaleux, qui a eu pour conséquence l’arrêt du match par l’arbitre François Letexier. Au Real Madrid, on a rapidement défendu l’ailier brésilien, notamment par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Sur le terrain d’abord, puis en zone mixte après la victoire du Real Madrid.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Mbappé vole au secours de Vinicius « Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions. Vis-à-vis de tout le monde, des enfants, on doit être des exemples. Sinon, les valeurs du football ne valent plus rien », a ainsi assuré Mbappé, avant d’apporter de nouveau son soutien à Vinicius sur X dans la soirée.