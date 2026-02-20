«Va niq*er ta mère sale fils de p*te...» : Ça dégénère avec Kylian Mbappé, l’insulte en plein match !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il peut parfois paraître un peu robotique dans ses prises de parole, Kylian Mbappé a aussi son caractère. Avant de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant français s’est déjà pris la tête avec certains joueurs de Ligue 1. L’un d’entre eux se souvient notamment d’un match face au PSG dans lequel les insultes avaient fusé.

Au cours de sa carrière, Kylian Mbappé a acquis la réputation d’un joueur plutôt calme sur le terrain. Son caractère parfois décrit comme froid a cependant des limites. Bien avant de rejoindre le Real Madrid, le Bondynois a connu quelques embrouilles importantes sur les pelouses de Ligue 1 avec le PSG. En septembre 2021, Paris s’impose dans la douleur sur la pelouse du FC Metz. L’international Algérien Alexandre Oukidja, qui gardait les buts messins à l’époque, est récemment revenu sur une grosse altercation avec Kylian Mbappé.

💥 "Tu fais le gendre idéal devant les caméras mais en vrai t'es une sal****"



Le jour où Oukidja, ancien gardien du FC Metz, a "pété les plombs" face à Mbappé.https://t.co/Nksa3dbCCX pic.twitter.com/JEr5gTxuUE — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2026

« Il commence à insulter les mères » « Il m’est arrivé deux-trois conneries avec Mbappé. Au début je ne le connaissais pas, maintenant je sais comment il est. Si on perd 1, 2 ou 3-0 il te relève en disant "excuse-moi, pardon, je suis désolé." Par contre, dès qu’il sent qu’il se fait titiller un peu, qu’il ne fait pas un bon match ou que le PSG est en train de perdre, il commence à insulter les mères, à t’insulter toi, à te dire "va te faire enc… Je lui ai dit : "Mais tu es un fou, qu’est-ce tu fais. Il me dit: "Toi ferme ta gueule petit joueur." Je me suis dit: "calme toi, sinon tu vas l’empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus." Je n’ai rien dit. Bronn et lui s’insultaient. Je me suis dit: "Ah ouais, c’est ça le foot de haut niveau », a ainsi confié le gardien de but au streameur Flodas.