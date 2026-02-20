Kylian Mbappé «accompagné d'une miss France» : La virée en boite de nuit révélée à la télévision

Dans l'émission Tout Beau Tout N9uf, diffusée sur W9, Amélie Bitoun a lâché des révélations sur Kylian Mbappé. D'après elle, le numéro 10 du Real Madrid et de l'équipe de France aurait passé une soirée en boite de nuit avec une ancienne Miss France. Une lauréate sacrée au cours des dix dernières années.
Si Kylian Mbappé est très discret sur sa vie sentimentale, il se serait affiché avec une ancienne Miss France. D'après Amélie Bitoun, présente sur le plateau de Tout Beau Tout N9uf sur W9, le capitaine de l'équipe de France était très bien accompagné lors d'une soirée en boite de nuit.
«Kylian Mbappé aime beaucoup les miss France»
« J'étais à Cannes. Je travaillais pour le festival de Cannes et on a un ami commun qui m'a dit : "viens, on va aller rejoindre des amis dans une boite de nuit". Je me dirige donc vers la boite de nuit, mais je ne savais pas du tout qu'on allait rejoindre Kylian Mbappé. Il me dit : "viens, c'est à la table du fond". Et hop, je vois Kylian Mbappé », a raconté Amélie Bitoun en juin 2024.
«Non, ce n'est pas Iris Mittenaere»
Dans la foulée, Amélie Bitoun a révélé l'identité de l'ancienne Miss France qui était avec Kylian Mbappé (27 ans) pendant toute une soirée. « On a passé la soirée avec lui. Il y avait très peu de monde. Je ne dirais pas qui, mais Kylian Mbappé aime beaucoup les miss France, parce ce qu'il était accompagné d'une miss France tout au long de la soirée. Une miss France d'il y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas l'année, mais c'est dans les dix dernières années. Elle fait partie des 10 dernières Miss France. Non, ce n'est pas Iris Mittenaere. Maëva Coucke ? (Elle rit après un silence, avant de confirmer). Ils ont passé une soirée en tout bien tout honneur. Ils ne se cachent pas, parce qu'il y avait vachement de monde quand même », a-t-elle révélé. Pour rappel, Maëva Coucke (31 ans) a été sacrée en 2018.