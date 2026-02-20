Kylian Mbappé «accompagné d'une miss France» : La virée en boite de nuit révélée à la télévision

Amadou Diawara

Dans l'émission Tout Beau Tout N9uf, diffusée sur W9, Amélie Bitoun a lâché des révélations sur Kylian Mbappé. D'après elle, le numéro 10 du Real Madrid et de l'équipe de France aurait passé une soirée en boite de nuit avec une ancienne Miss France. Une lauréate sacrée au cours des dix dernières années.

Si Kylian Mbappé est très discret sur sa vie sentimentale, il se serait affiché avec une ancienne Miss France. D'après Amélie Bitoun, présente sur le plateau de Tout Beau Tout N9uf sur W9, le capitaine de l'équipe de France était très bien accompagné lors d'une soirée en boite de nuit.

Kylian Mbappé victime de l'intelligence artificielle : La fausse vidéo démontée en Espagne https://t.co/wdIZTeH70d — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

«Kylian Mbappé aime beaucoup les miss France» « J'étais à Cannes. Je travaillais pour le festival de Cannes et on a un ami commun qui m'a dit : "viens, on va aller rejoindre des amis dans une boite de nuit". Je me dirige donc vers la boite de nuit, mais je ne savais pas du tout qu'on allait rejoindre Kylian Mbappé. Il me dit : "viens, c'est à la table du fond". Et hop, je vois Kylian Mbappé », a raconté Amélie Bitoun en juin 2024.