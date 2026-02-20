Kylian Mbappé victime de l'intelligence artificielle : La fausse vidéo démontée en Espagne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il n'est pas rare de voir notre quotidien sur Internet parfois rythmé par l'intelligence artificielle. Sur les réseaux sociaux, certains en raffolent et n'hésitent pas à en abuser quitte à en faire un outil dangereux de manipulation. Le dernier joueur en date touché par l'intelligence artificielle est Kylian Mbappé puisqu'une vidéo a fait beaucoup parler en Espagne. La presse ibérique a pris les devants en assurant que tout était faux.

A l'ère d'aujourd'hui, il est possible de générer du contenu grâce à l'intelligence artificielle et cela ressemble de plus en plus à la réalité. En Espagne, une vidéo de Kylian Mbappé a fait parler visiblement car on le voit en conférence de presse tenant des propos qu'il n'a jamais tenus. Cela concerne notamment sa participation à la prochaine Coupe du monde.

Un forfait annoncé pour la Coupe du monde 2026 C'est Mundo Deportivo qui est monté au créneau en affirmant à ses lecteurs qu'il s'agit bien d'une fausse vidéo manipulée par l'intelligence artificielle. Beaucoup de publications assurent pourtant que Kylian Mbappé a annoncé son forfait en vue de la Coupe du monde 2026 lors d'une conférence de presse. « Je ne vais pas jouer dans un pays où l'on traite les gens comme des animaux » dirait-il dans cette fameuse vidéo, rajoutant que toute proposition financière ne le convaincrait pas. Certains semblent croire ces déclarations.