Kylian Mbappé réclame encore de l'argent, le PSG lui répond

Lors de son départ du PSG vers le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a quitté la capitale non sans les tensions qui l'ont accompagné. En effet l'attaquant français réclame de l'argent à son ancien club qui prend du temps pour tout payer. Et l'affaire n'est pas terminée puisque Mbappé attend encore quelques millions d'euros. Le PSG a apporté une nouvelle réponse.
Le torchon brûle encore entre le PSG et Kylian Mbappé. Fin 2025, le club de la capitale a été condamné à verser à l'ancien joueur du club 60,9M€, une grosse somme correspondant pour la majeure partie à des salaires et des primes impayés. L'attaquant du Real Madrid n'en a pas fini avec le PSG puisqu'il demande à ce que la somme qui lui est due lui soit versée. Le PSG s'est justifié.
Kylian Mbappé réclame encore 2 M€
L'Equipe rappelle d'abord que sur les 60,9M€, le PSG s'était acquitté de 55M€. Les dirigeants ont ensuite reçu la visite d'huissiers pour verser le reste, qui correspond à 5,9M€ de congés payés et intérêts. Le club en a payé seulement 4, ce qui fait qu'il reste quasiment 2M€ à verser à Kylian Mbappé. Le quotidien précise d'ailleurs que le PSG aimerait également que le capitaine des Bleus renonce à une autre mesure prononcée, l'obligation de publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la page d'accueil de son site internet. Le PSG se défend.
Le PSG assure avoir tout payé
Le journal français va plus loin en révélant que le PSG pourrait encore recevoir la visite d'un huissier pour ces 2M€ manquants. Le club a été contacté et assure que les sommes dues à Kylian Mbappé ont été versées dans leur intégralité. Cette différence de 2M€ s'expliquerait par le montant des cotisations salariales. Certaines sources proches du dossier contestent cette information. Le PSG avait la possibilité de faire appel jusqu'au 19 février, le délai est donc passé.