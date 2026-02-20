PSG : Le «procès» injuste dans L'EQUIPE du Soir

Après une saison exceptionnelle qui a vu le PSG s’imposer comme la meilleure équipe du monde, tous les matches du club de la capitale sont scrutés cette saison. Et souvent, les critiques sont à la hauteur de l’attente que suscite désormais le PSG. Pour un consultant de L’ÉQUIPE du Soir, c’est d’ailleurs assez injuste.
Champion d’Europe en titre, le PSG est désormais plus attendu que jamais et ses prestations sont analysées dans les moindres détails sous le prisme de ce qui a été réalisé la saison dernière. Ainsi, la victoire sur la pelouse de l’AS Monaco n’a pas du tout convaincu les observateurs. Johan Micoud estime ainsi que le procès fait que PSG est injuste.
Micoud monte au créneau pour le PSG
« Là, on fait la fine bouche, quand tu vois les stats du match… Après, tu as Dembélé une fois il est là, une fois non, Marquinhos qui est un peu plus fébrile que la saison dernière, et le gardien on ne sait pas trop… C’est un peu plus fébrile par rapport à la seconde partie de saison dernière. Mais après, je pense qu’on oublie, il n’y a pas eu des 5-0 à tous les matches. On se souvient de la fin de saison où ils ont été flamboyants, on était subjugués par ce qu’ils faisaient », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.
«On fait un procès qui est un peu rapide»
« Les mecs gagnent 3-2 à Monaco avec 80% de possession, ils prennent deux buts sur les deux premières occasions de Monaco, et après ils reviennent et arrivent à gagner ce match. Je trouve qu’on fait un procès qui est un peu rapide. Monaco n’est pas flamboyant, d’accord, mais il faudrait qu’ils en mettent six par match ?! Plus ça va monter, plus ils vont être là… […] On ne peut pas comparer les saisons. Déjà, ce qui n’est pas mal, c’est qu’ils arrivent à remporter les matches. Ils ont gagné des trophées sans préparation, etc. Mentalement, cette équipe est quand même là. Ce qui est fort, c’est qu’il y a quand même pas mal de blessures, de moments où on se dit que Dembélé va revenir et il se pète de nouveau… Et malgré tout ça, ils arrivent à être présents », ajoute Johan Micoud.