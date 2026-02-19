Un attaquant de l’équipe de France au PSG : L’accord surprenant révélé dans la presse !

Ancien attaquant du PSG, il a disputé trois saisons à Paris. Toutefois, cet ancien international français n'a pas vraiment défendu les couleurs rouge et bleu sur la scène européenne. Comme il l'a avoué lui-même, le retraité de 49 ans a passé un accord avec son ancien entraineur à cause de son âge.
Après une saison à l'AS Rome, cet ancien attaquant a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 2,5M€ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2008. Ayant passé trois saisons au PSG, il n'a pas vraiment représenté l'écurie rouge et bleu sur la scène européenne. Pourtant, les Parisiens ont disputé la Coupe de l'UEFA en 2008-2009 et la Ligue Europa en 2010-2011.
«Je ne joue jamais les matches de coupe d'Europe»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe le 16 février 2021, Ludovic Giuly est revenu sur son passage de trois saisons au PSG. D'après l'ex-international français, il a conclu un pacte avec Antoine Kombouare pour ne pas disputer les compétitions européennes, et ce, à cause de son âge. Pour rappel, le coach 62 ans a entrainé le PSG entre le 1er juillet 2009 et le 29 décembre 2011.
«On s'était mis d'accord avec Antoine»
« On vous retrouve ensuite à la Roma pour la saison 2007-2008 et vous évoluez aux côtés de garçons comme Totti et Mancini, Pizzaro, Mexès et vous fous faites éliminer par Manchester United en quarts ? Oui et moi je joue l'aller, mais pas le retour parce que je me suis embrouillé avec Luciano Spalletti (l'entraîneur de la Roma). J'arrive de Barcelone, je suis champion d'Europe et le mec me met remplaçant. Où il va lui ? Pourquoi on m'a fait venir alors ? De toute façon je ne suis pas resté longtemps là-bas. Oui, vous arrivez au Paris SG en 2008, mais on ne vous voit pas au plus haut niveau européen. Je ne joue jamais les matches de coupe d'Europe. On s'était mis d'accord avec Antoine (Kombouaré, l'entraîneur) pour que je ne dispute pas ces rencontres car je devenais un peu plus âgé (né en 1976, il avait 32 ans en 2008) », a révélé Ludovic Giuly, retraité sportif de 49 ans.