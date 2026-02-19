Un attaquant de l’équipe de France au PSG : L’accord surprenant révélé dans la presse !

Amadou Diawara

Ancien attaquant du PSG, il a disputé trois saisons à Paris. Toutefois, cet ancien international français n'a pas vraiment défendu les couleurs rouge et bleu sur la scène européenne. Comme il l'a avoué lui-même, le retraité de 49 ans a passé un accord avec son ancien entraineur à cause de son âge.

Après une saison à l'AS Rome, cet ancien attaquant a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 2,5M€ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2008. Ayant passé trois saisons au PSG, il n'a pas vraiment représenté l'écurie rouge et bleu sur la scène européenne. Pourtant, les Parisiens ont disputé la Coupe de l'UEFA en 2008-2009 et la Ligue Europa en 2010-2011.

Le jour où tout a basculé au PSG : «Ils ont voulu me taper...» https://t.co/IuiPIvlLAy — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

«Je ne joue jamais les matches de coupe d'Europe» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe le 16 février 2021, Ludovic Giuly est revenu sur son passage de trois saisons au PSG. D'après l'ex-international français, il a conclu un pacte avec Antoine Kombouare pour ne pas disputer les compétitions européennes, et ce, à cause de son âge. Pour rappel, le coach 62 ans a entrainé le PSG entre le 1er juillet 2009 et le 29 décembre 2011.