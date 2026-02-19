Coup de gueule d’Ousmane Dembélé : «Piqué», un joueur du PSG lâche la «réponse parfaite» !

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, les résultats du PSG ont été un peu en dents de scie. Ousmane Dembélé a alors lâché un coup de gueule dans le vestiaire en visant certains joueurs afin de redresser la barre au plus vite. Et l’une des cibles du Ballon d’Or 2025 a répondu sur le terrain ce mardi contre l’AS Monaco en Ligue des champions.

La rencontre avait mal démarré pour le PSG, elle a eu une fin heureuse ce mardi en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre l’AS Monaco lors de la première manche des barrages (2-3). Malgré la sortie prématurée d’Ousmane Dembélé sur blessure, les hommes de Luis Enrique ont su remonter au score. Le discours tenu par le Ballon d’Or 2025 a visiblement fait effet.

Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule au PSG Au sortir de la défaite contre le Stade Rennais le week-end dernier, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule. L’international français a ciblé quelques joueurs, dont Désiré Doué. Ce dernier n’affichait pas le rendement escompté ces derniers temps et s’est donc fait recadrer. Et la soufflante poussée par l’ancien du FC Barcelone a vraisemblablement fait effet auprès du joueur de 20 ans, qui a rayonné ce mardi sur la pelouse de l’AS Monaco.