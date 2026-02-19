Coup de gueule d’Ousmane Dembélé : «Piqué», un joueur du PSG lâche la «réponse parfaite» !

Ces derniers temps, les résultats du PSG ont été un peu en dents de scie. Ousmane Dembélé a alors lâché un coup de gueule dans le vestiaire en visant certains joueurs afin de redresser la barre au plus vite. Et l’une des cibles du Ballon d’Or 2025 a répondu sur le terrain ce mardi contre l’AS Monaco en Ligue des champions.
La rencontre avait mal démarré pour le PSG, elle a eu une fin heureuse ce mardi en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre l’AS Monaco lors de la première manche des barrages (2-3). Malgré la sortie prématurée d’Ousmane Dembélé sur blessure, les hommes de Luis Enrique ont su remonter au score. Le discours tenu par le Ballon d’Or 2025 a visiblement fait effet.
Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule au PSG
Au sortir de la défaite contre le Stade Rennais le week-end dernier, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule. L’international français a ciblé quelques joueurs, dont Désiré Doué. Ce dernier n’affichait pas le rendement escompté ces derniers temps et s’est donc fait recadrer. Et la soufflante poussée par l’ancien du FC Barcelone a vraisemblablement fait effet auprès du joueur de 20 ans, qui a rayonné ce mardi sur la pelouse de l’AS Monaco.
«Il a le droit de réagir comme ça»
« Il a eu la meilleure des réponses possibles. Il a été performant sur le terrain. Luis Enrique le met sur le banc, et il a eu la bonne réaction de le faire. Il sortait d’un non-match à Rennes, il le met sur le banc. Désiré Doué a la réponse parfaite. Il a été étincelant sur le terrain. Qu’il mette ses mains sur ses oreilles, mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? Il montre qu’il a du caractère. C’est un jeune joueur, il a le droit de réagir comme ça. On a tous de l’égo. Il a peut-être été un peu piqué. Mais au final, la meilleure réponse qu’il a donné, c’est sur le terrain. Ça ne me choque pas. Je trouve que c’est quelqu’un d’humain, qui a peut-être été un peu piqué par les remarques de Dembélé, par le fait d’être sur le banc... » a confié Benoît Costil dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC. Reste maintenant à voir si Désiré Doué saura se montrer régulier désormais.