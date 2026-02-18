«Il y a de la tension» : Le club de Ligue 1 qui «embête» le PSG !

Pierrick Levallet

Déjà éliminé de la Coupe de France, le PSG n’a plus que la Ligue 1 et la Ligue des champions à jouer cette saison. Seulement, la menace plane au-dessus du club de la capitale. Une autre équipe du championnat de France ne cesse de compromettre les plans des hommes de Luis Enrique sur cet exercice 2025-2026.

Après avoir vécu une saison 2024-2025 de rêve, le PSG espérait vivre les mêmes joies sur cet exercice 2025-2026. Seulement, les choses ne sont pas aussi idylliques pour le club de la capitale. Déjà éliminée de la Coupe de France, la formation parisienne n’affiche plus une domination claire pendant ses matchs. Résultat : les Rouge-et-Bleu sont contraints de passer par les barrages de la Ligue des champions et ne pointent qu’à la deuxième place en Ligue 1. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre équipe du championnat de France ne cesse de causer des ennuis aux champions d’Europe 2025.

«Le PSG ne peut plus se permettre le moindre relâchement» En effet, Romain Beddouk s’est livré sur la saison du PSG. Et le journaliste n’a pas manqué de préciser que les pensionnaires du Parc des Princes n’avaient plus le droit à l’erreur à cause... du RC Lens ! « Il y a de la tension cette saison. Et la première raison est sportive. Cette saison, Lens ne laisse pas passer ses occasions d’embêter ce PSG. Les Lensois étaient attendus après la défaite de Paris et ils ont gagné 5-0 contre le Paris FC. Coté parisien, cette pression peut engendrer de la frustration. Cette année, la marge est beaucoup moins grande. Le PSG ne peut plus se permettre le moindre relâchement pendant les rencontres. Les actions manquées à 0-0 sont punies dans le résultat. Et parfois, le manque d’efficacité peut être lié à de la suffisance » a-t-il confié au micro de Ici Paris Ile-de-France.