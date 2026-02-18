L’entraîneur du PSG en conflit avec une star : La décision qui a tout déclenché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Luis Enrique est actuellement l'entraîneur du PSG, il y a quelques années, ce poste était occupé par un autre Luis : Luis Fernandez. Aux manettes du club de la capitale une première fois entre 1994 et 1996, le technicien a entrainé une deuxième fois pour le PSG entre 2000 et 2003. S'il a eu certaines stars sous ses ordres, ça ne s'est pas tout le monde bien passé pour Luis Enrique. Notamment à cause de sa gestion.

Avant même l'arrivée du Qatar, le PSG accueillait déjà des stars du football mondial dans son effectif. Ça avait ainsi été le cas au début des années 2000 avec un certain Ronaldinho. Avec le club de la capitale, le Brésilien a fait des merveilles et à cette époque, c'est Luis Fernandez qui l'avait sous ses ordres. Le fait est qu'entre les deux hommes, ça a pu être tendu à certains moments et on a d'ailleurs su par la suite les raisons de cette relation conflictuelle entre Luis Fernandez et Ronaldinho.

Une raison « peu connue » C'est Michel Kollar, historien du PSG, qui avait obtenu les explications du conflit au sein du club de la capitale entre Luis Fernandez et Ronaldinho. Que s'était-il alors passé ? Dans un premier temps, il expliquait auprès de 20 Minutes en 2017 : « Cette saison-là avait été compliquée avec Luis Fernandez, et Alonzo s’est souvenu de la raison de la brouille entre les deux hommes. Elle est peu connue ».