«Ferme ta gu**le», l’attitude au PSG qui ne passe pas : «Je ne l’imaginais pas comme ça»

Tout n’est pas parfait au PSG sportivement parlant dernièrement. Certes, il y a eu la démonstration face à l’OM il y a 10 jours (5-0) , mais les hommes de Luis Enrique ont aussi buté sur le Stade Rennais la semaine dernière. Mardi, le Paris Saint-Germain s’est fait peur, mais a été sauvé par un joueur qui avait pourtant essuyé quelques critiques récemment. De quoi engendrer sa réponse et encore et toujours des réactions.
Ces derniers temps, il y a beaucoup de commentaires autour du PSG. Que ce soit au niveau des attitudes de certains dénoncées par Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes vendredi dernier (1-3) ou le manque d’implication d’autres joueurs, tout est sujet à l’analyse et l’interprétation. Sous le feu des critiques pour ses dernières sorties avec l’équipe de Luis Enrique, un attaquant a répondu sur le terrain mardi soir, engendrant une réaction assez cash de Daniel Riolo.
«Sa réponse est inappropriée parce que ça veut dire que tu n'acceptes pas les critiques»
Ayant remplacé Ousmane Dembélé à la 27ème minute de jeu, le Ballon d’or ayant ressenti une blessure musculaire, Désiré Doué a remis les pendules à l’heure en inscrivant un doublé et en étant impliqué sur le but d’Achraf Hakimi. Score final : 3 buts à 2 pour le PSG sur la pelouse de l’AS Monaco pour ce 1/16ème de finale de Ligue des champions. En guise de célébration pour son premier but, Désiré Doué a mis les mains sur ses oreilles, laissant entendre qu’il n’est pas perturbé par tout le bruit autour de sa personne. Daniel Riolo a profité de sa présence sur le plateau de l’After Foot mardi soir pour évoquer cet épisode.
« Autant j'aime qu'il réponde, autant l'attitude avec les mains sur les oreilles, je trouve ça très prétentieux et ça ne dit pas des choses géniales sur un gars que je n'imaginais pas comme ça (...) Sa réponse est inappropriée parce que ça veut dire que tu n'acceptes pas les critiques. C'est un peu comme s'il disait à Dembélé "ferme ta gueule" ».
«Est-ce que cette attitude des mains sur l'oreille ça peut entraîner chez Dembélé des réactions ?»
Ce n’est pas tout. L’éditorialiste de RMC a poursuivi l’analyse en expliquant que cette célébration de l’attaquant du PSG pourrait entraîner des réactions en chaîne dans le vestiaire de l’équipe de Luis Enrique. « Effectivement le plus important c'est qu'il ait retourné le match et qu'il ait fait taire les critiques. Mais je pose juste la question : Est-ce que cette attitude des mains sur l'oreille ça peut entraîner chez Dembélé des réactions en se disant "oh dis donc, c'était par rapport à moi tes petits messages des mains sur l'oreille ?" C'est juste ça que je dis. Dans un vestiaire il y a des choses qui ne poseraient aucun problème entre nous, mais eux, ce sont de telles machines de pointe... ».