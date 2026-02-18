«Ferme ta gu**le», l’attitude au PSG qui ne passe pas : «Je ne l’imaginais pas comme ça»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout n’est pas parfait au PSG sportivement parlant dernièrement. Certes, il y a eu la démonstration face à l’OM il y a 10 jours (5-0) , mais les hommes de Luis Enrique ont aussi buté sur le Stade Rennais la semaine dernière. Mardi, le Paris Saint-Germain s’est fait peur, mais a été sauvé par un joueur qui avait pourtant essuyé quelques critiques récemment. De quoi engendrer sa réponse et encore et toujours des réactions.

Ces derniers temps, il y a beaucoup de commentaires autour du PSG. Que ce soit au niveau des attitudes de certains dénoncées par Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes vendredi dernier (1-3) ou le manque d’implication d’autres joueurs, tout est sujet à l’analyse et l’interprétation. Sous le feu des critiques pour ses dernières sorties avec l’équipe de Luis Enrique, un attaquant a répondu sur le terrain mardi soir, engendrant une réaction assez cash de Daniel Riolo.

🇫🇷 "Je prefère le Doué français que le Doué brésilien. La direction à prendre pour lui ce n'est pas Neymar mais Mbappé sur le plan de l'intensité et de l'efficacité dans ce qu'il réalise."



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/mpGc94pX5L — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) February 17, 2026

«Sa réponse est inappropriée parce que ça veut dire que tu n'acceptes pas les critiques» Ayant remplacé Ousmane Dembélé à la 27ème minute de jeu, le Ballon d’or ayant ressenti une blessure musculaire, Désiré Doué a remis les pendules à l’heure en inscrivant un doublé et en étant impliqué sur le but d’Achraf Hakimi. Score final : 3 buts à 2 pour le PSG sur la pelouse de l’AS Monaco pour ce 1/16ème de finale de Ligue des champions. En guise de célébration pour son premier but, Désiré Doué a mis les mains sur ses oreilles, laissant entendre qu’il n’est pas perturbé par tout le bruit autour de sa personne. Daniel Riolo a profité de sa présence sur le plateau de l’After Foot mardi soir pour évoquer cet épisode. « Autant j'aime qu'il réponde, autant l'attitude avec les mains sur les oreilles, je trouve ça très prétentieux et ça ne dit pas des choses géniales sur un gars que je n'imaginais pas comme ça (...) Sa réponse est inappropriée parce que ça veut dire que tu n'acceptes pas les critiques. C'est un peu comme s'il disait à Dembélé "ferme ta gueule" ».