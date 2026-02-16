PSG : Un problème entre Dembélé et Doué ? La réponse est lâchée sur RMC !

Axel Cornic

Juste avant un rendez-vous très important avec le barrage de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, Ousmane Dembélé a peut-être mis le feu aux poudres. La star du Paris Saint-Germain a publiquement critiqué certains de ses coéquipiers après la défaite contre le Stade Rennais (3-1) et certains assurent qu’il aurait directement visé Désiré Doué, grande révélation de la saison dernière.

Ce n’était peut-être pas le bon moment. Alors que le moment le plus important de la saison arrive, une petite polémique a éclaté du côté du PSG. Et c’est Ousmane Dembélé le fautif, avec une sortie remarquée après la récente défaite de son équipe à Rennes, en Ligue 1.

Il aperçoit Thierry Henry au meilleur moment et l'interpelle pour une discussion musclée : «Je l'ai vu dans le train et...» https://t.co/XFjFA5Ww8o — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Doit-on s’inquiéter pour le PSG ? Visiblement agacé par le revers du PSG, le Ballon d’Or 2025 a en effet critiqué le comportement de certains de ses coéquipiers, qui selon lui ne seraient pas assez au service du collectif. « Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs » a déclaré Ousmane Dembélé, au micro de Ligue 1+. « Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut ».