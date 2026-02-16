«Ça va leur porter préjudice» : Ils ont pris la grosse tête au PSG, c'est l'angoisse dans le vestiaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au sommet de son art en ce moment, le PSG est peut-être en train de paniquer. Le club n'évolue pas au même niveau que l'année dernière et semble moins efficace sur le terrain. Ousmane Dembélé a pris la parole pour essayer de faire réagir ses coéquipiers et tirer la sonnette d'alarme. Une alerte donnée car cela pourrait avoir de fortes conséquences sur la fin de la saison.

A l'approche de la fin de la saison, le PSG n'aborde pas les grands rendez-vous avec la plus grande sérénité. En effet le club de la capitale n'est pas à son meilleur niveau et surtout la force collective est un peu moins impressionnante. Ousmane Dembélé a pris la parole pour sonner la cloche, sentant bien que les Parisiens nagent un peu moins dans l'union en ce moment. Bertrand Latour ne peut pas cacher son inquiétude.

Alerte au PSG, le pire est annoncé Après la prise de parole d'Ousmane Dembélé après la défaite du PSG face à Rennes, Luis Enrique semble ne pas avoir beaucoup apprécié et l'a fait savoir. Pour Bertrand Latour, l'attaquant français a tenté d'avertir son équipe avant que les choses dégénèrent. « Luis Enrique n'a pas la science infuse sur tout tout le temps. Dembélé pense ça, Marquinhos pense ça... ils y sont dans le vestiaire et s'ils se disent qu'il y a des mecs qui ont chopé le citron et que ça va leur porter préjudice... Ils y sont, ils ont le mérite d'y être en permanence, et moi ça m'alerte » déclare Bertrand Latour dans le Canal Football Club.