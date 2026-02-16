«Ça va leur porter préjudice» : Ils ont pris la grosse tête au PSG, c'est l'angoisse dans le vestiaire !

Pas au sommet de son art en ce moment, le PSG est peut-être en train de paniquer. Le club n'évolue pas au même niveau que l'année dernière et semble moins efficace sur le terrain. Ousmane Dembélé a pris la parole pour essayer de faire réagir ses coéquipiers et tirer la sonnette d'alarme. Une alerte donnée car cela pourrait avoir de fortes conséquences sur la fin de la saison.
A l'approche de la fin de la saison, le PSG n'aborde pas les grands rendez-vous avec la plus grande sérénité. En effet le club de la capitale n'est pas à son meilleur niveau et surtout la force collective est un peu moins impressionnante. Ousmane Dembélé a pris la parole pour sonner la cloche, sentant bien que les Parisiens nagent un peu moins dans l'union en ce moment. Bertrand Latour ne peut pas cacher son inquiétude.
Alerte au PSG, le pire est annoncé
Après la prise de parole d'Ousmane Dembélé après la défaite du PSG face à Rennes, Luis Enrique semble ne pas avoir beaucoup apprécié et l'a fait savoir. Pour Bertrand Latour, l'attaquant français a tenté d'avertir son équipe avant que les choses dégénèrent. « Luis Enrique n'a pas la science infuse sur tout tout le temps. Dembélé pense ça, Marquinhos pense ça... ils y sont dans le vestiaire et s'ils se disent qu'il y a des mecs qui ont chopé le citron et que ça va leur porter préjudice... Ils y sont, ils ont le mérite d'y être en permanence, et moi ça m'alerte » déclare Bertrand Latour dans le Canal Football Club.
Dembélé pousse un gros coup de gueule
Après la défaite du club face à Rennes, Ousmane Dembélé n'a pas hésité à pousser un coup de gueule, trouvant que certains ne participent pas assez à l'effort de groupe en ce moment. « Le coup de gueule de Dembélé ? Ce ne sont pas du tout des propos qui sont le fruit d'une frustration d'un match et d'une soirée. Ousmane Dembélé considère depuis de nombreuses semaines maintenant que certains joueurs sont en proie à de l'individualisme, que les succès collectifs de la saison dernière ont modifié la manière de jouer de certains, notamment d'autres joueurs à vocation offensive. Tout le monde a identifié, ça se voit d'ailleurs je pense, que Désiré Doué croque un peu, ça s'applique aussi notamment à Kvara, peut-être à d'autres milieux de terrain aussi. Ça, c'est le constat qui est le sien. C'est partagé aussi par d'autres cadres du vestiaire, qui ne se sont pas encore exprimés publiquement encore, mais lui l'a fait. Evidemment que la réponse sèche de son entraineur l'a vexé, et il y a de toute façon un contexte d'incompréhension entre Luis Enrique et Dembélé depuis quelques semaines maintenant, lié au fait que le Ballon d'Or considère que l'entraineur ne lui redonnait pas suffisamment de temps de jeu en fin d'année civile, la saison dernière, pour qu'il puisse revenir à 100%. Ça s'inscrit dans ce contexte-là, donc c'est à suivre quand même » a aussi confié Bertrand Latour.