Vente du Parc des Princes : «Je suis favorable», l'annonce qui va plaire au PSG !

Depuis 1974, le Parc des Princes est l'hôte du PSG qui y dispute ses rencontres à domicile. Mais le club de la capitale, qui ne cesse de se développer ces dernières années, veut en devenir le propriétaire. En effet un différend oppose pour le moment la ville de Paris et le PSG, qui ne veulent pas lâcher. Mais une bonne nouvelle pourrait arriver du côté du club.

Depuis quelques années, le PSG fait le forcing pour essayer de devenir le propriétaire du Parc des Princes. D'ailleurs le club a même envisagé la possibilité de le remplacer par un nouveau stade qui serait construit à Poissy ou à Massy. Alors que ce dossier semble bloqué pour le moment, une ouverture semble possible avec l'un des candidats à la mairie de Paris.

Grande nouvelle pour le PSG par rapport au Parc des Princes Propriété de la Mairie de Paris, le Parc des Princes n'est pas encore tombé dans les mains du PSG. Mais le club de la capitale ne perd pas espoir d'en faire sa propriété et cela pourrait arriver plus tôt que prévu. « Je suis favorable à la vente du Parc des Princes au PSG, je l'ai déjà exprimé. Tout simplement parce que c'est un stade qui sert au sport professionnel et que je préfère que le sport professionnel finance le sport de proximité plutôt que d'injecter de l'argent public dans le sport professionnel » explique Emmanuel Grégoire, député PS, candidat à la mairie de Paris, en direct de BFM TV.