Le PSG est dans un coin de sa tête : Le rendez-vous qui pourrait tout changer !

L’an dernier, le PSG a réalisé la plus belle saison de sa carrière, décrochant notamment la Ligue des champions en plus d’un nouveau titre en Ligue 1. Mais aujourd’hui, la bande à Luis Enrique se montre davantage en difficulté, ce qui pourrait profiter à l’un de ses adversaires…

Après son année 2025 exceptionnelle, marqué par le triplé sur la scène nationale (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) en plus des succès en Ligue des champions, à la Supercoupe d'Europe et en Coupe intercontinentale, le PSG peut-il enchaîner en 2026 ? Il faudra déjà faire sans la Coupe de France, après l’élimination du club en 16e de finale par le Paris FC. Et en Ligue 1, la situation pourrait également se compliquer après la défaite à Rennes (1-3) vendredi soir.

Le RC Lens peut croire au titre Et pour cause, le RC Lens continue d’inquiéter le PSG en Championnat et domine le classement à 12 journées de la fin, avec un point d’avance grâce à sa victoire contre le Paris FC (5-0). Une situation dans laquelle s’est déjà retrouvé le club de la capitale par le passé, lors des saisons 2016/17 et 2020/21, lorsque l’AS Monaco et le LOSC avaient été sacrés. Les Sang et Or peuvent donc rêver d’une saison historique, avec un rendez-vous en ligne de mire qui pourrait être le match du titre opposant les deux équipes, le week-end du 12 avril. Pierre Sage y pense déjà.