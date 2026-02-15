«Il m’appréciait» : Un célèbre acteur réclame son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Encore plus depuis que le Qatar a racheté le PSG, mais le club de la capitale a toujours vu des célébrités graviter autour de lui. Alors qu'on peut aujourd’hui voir de nombreuses personnalités dans les tribunes du Parc des Princes, c’était déjà le cas il y a quelques années maintenant. Et voilà que certaines de ses célébrités n’hésitaient d’ailleurs pas à se mêler du mercato du PSG.

Considéré comme l'un des plus grands acteurs français, Jean-Paul Belmondo était également un grand fan de football. Et voilà que grâce à lui, le PSG était notamment sur le point de signer un joueur il y a quelques années de cela. En effet, Belmondo avait des relations privilégiées avec les anciens dirigeants du club de la capitale, ce qui l’a amené à souffler un nom.

« C'est lui déjà qui avait dit à Borelli de me prendre au PSG » Et c’est un certain Pascal Olmeta que Jean-Paul Belmondo voulait faire venir au PSG. Alors que l’ancien gardien a finalement signé au Racing Club de Paris grâce à l’acteur, il racontait pour So Foot : « C'est vrai que Jean-Paul Belmondo a joué un rôle dans mon arrivée au Racing Club de Paris ? Il avait joué gardien de but et m'appréciait. C'est lui déjà qui avait dit à Borelli de me prendre au PSG, et un jour il me sort que Lagardère me veut dans son équipe. Bébel, c'est devenu un ami. Il m'invitait à ses anniversaires, il venait voir des matchs au Vélodrome ensuite, et le soir on mangeait tous ensemble avec des copains boxeurs, Pardo… ».