«Il m’appréciait» : Un célèbre acteur réclame son transfert au PSG

Encore plus depuis que le Qatar a racheté le PSG, mais le club de la capitale a toujours vu des célébrités graviter autour de lui. Alors qu'on peut aujourd’hui voir de nombreuses personnalités dans les tribunes du Parc des Princes, c’était déjà le cas il y a quelques années maintenant. Et voilà que certaines de ses célébrités n’hésitaient d’ailleurs pas à se mêler du mercato du PSG.
Considéré comme l'un des plus grands acteurs français, Jean-Paul Belmondo était également un grand fan de football. Et voilà que grâce à lui, le PSG était notamment sur le point de signer un joueur il y a quelques années de cela. En effet, Belmondo avait des relations privilégiées avec les anciens dirigeants du club de la capitale, ce qui l’a amené à souffler un nom.
« C'est lui déjà qui avait dit à Borelli de me prendre au PSG »
Et c’est un certain Pascal Olmeta que Jean-Paul Belmondo voulait faire venir au PSG. Alors que l’ancien gardien a finalement signé au Racing Club de Paris grâce à l’acteur, il racontait pour So Foot : « C'est vrai que Jean-Paul Belmondo a joué un rôle dans mon arrivée au Racing Club de Paris ? Il avait joué gardien de but et m'appréciait. C'est lui déjà qui avait dit à Borelli de me prendre au PSG, et un jour il me sort que Lagardère me veut dans son équipe. Bébel, c'est devenu un ami. Il m'invitait à ses anniversaires, il venait voir des matchs au Vélodrome ensuite, et le soir on mangeait tous ensemble avec des copains boxeurs, Pardo… ».
« Je ne sais pas ce qui s'est passé »
Pascal Olmeta aurait donc pu signer au PSG. Un transfert qui ne s’est finalement pas fait et à propos duquel il expliquait : « Un jour, on déjeune avec des dirigeants de Bastia et l'agent Michel Basilevitch. II s'était occupé de Cruyff, il avait tous les plus grands. On avait rencontré Borelli, avec sa sacoche, au Parc des Princes. Peu après, il m'appelle pour me dire : "C'est fait..." Donc je l'annonce, et ensuite je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas voulu faire de vagues, limite gêné pour Baratelli, le goal du PSG... Bref, Toulon finit par s'entendre avec Bastia, et un jour, Rolland (Courbis) vient me chercher à Nice dans sa Porsche pour me faire signer. Le soir, on dort chez sa princesse (la comtesse Maria-Luisa Rizzoli, ndlr), pas loin de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle l'appelait "Rollino". Le soir, ils m'emmènent au casino. Elle me tend des plaquettes de 10 000, et me dit : « Tiens, va jouer. » ».