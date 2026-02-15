Une fête du PSG dégénère, «à tout moment ça pouvait exploser» !

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions. Une énorme fête s’en était alors suivie dans les rues de la capitale. Cependant, douze ans plus tôt, une toute autre célébration avait endiablé les rues de Paris, et cela a failli dégénérer comme l’a raconté un ancien joueur. Explications.
Le PSG a été racheté par QSI en 2011. Depuis, le club parisien enchaîne les titres, ne laissant quasiment rien à ses concurrents sur le plan national. S’il y a quelques mois, la victoire parisienne en Ligue des Champions a donné place à une fête monumentale dans Paris, il y a plusieurs années, une autre célébration avait fait jaser. Champion de France 2013, pour la première fois sous l’ère QSI, le PSG avait alors réussi à obtenir l’accord de la mairie afin de parader autour du Trocadéro.
« On sentait qu'on flirtait avec le danger, à tout moment ça pouvait exploser »
Une fête qui avait marqué les esprits, mais qui avait également donné lieu à de nombreux débordements. Ancien joueur de l’effectif du PSG à cette époque, Zoumana Camara revenait au sujet de cette célébration en 2024. « La plus belle fête de ma carrière ? Celle du titre de champion au Trocadéro (en 2013), le seul qu'on ait fêté en ville, après tout s'est passé au Parc. C'était incroyable de parader dans la ville ! Il y avait un mélange d'euphorie, de ferveur, on sentait qu'on flirtait avec le danger, à tout moment ça pouvait exploser. Même (David) Beckham avait rarement vu ça », confiait ainsi l’ancien défenseur central pour l’Equipe.
Le défenseur impressionné par Zlatan
Pour Zoumana Camara, Zlatan Ibrahimovic est le partenaire l’ayant le plus marqué : « Zlatan (Ibrahimovic). Quelle exigence ! Il met la pression aux autres mais il est tout aussi exigeant avec lui. Il est puissant, agile et capable de gestes incroyables ! Tu lui envoies un ballon pas bien maîtrisé, il lève la jambe et le contrôle... Une technique impressionnante pour son gabarit (1,95 m) et une agressivité de défenseur. »