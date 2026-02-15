Une fête du PSG dégénère, «à tout moment ça pouvait exploser» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions. Une énorme fête s’en était alors suivie dans les rues de la capitale. Cependant, douze ans plus tôt, une toute autre célébration avait endiablé les rues de Paris, et cela a failli dégénérer comme l’a raconté un ancien joueur. Explications.

Le PSG a été racheté par QSI en 2011. Depuis, le club parisien enchaîne les titres, ne laissant quasiment rien à ses concurrents sur le plan national. S’il y a quelques mois, la victoire parisienne en Ligue des Champions a donné place à une fête monumentale dans Paris, il y a plusieurs années, une autre célébration avait fait jaser. Champion de France 2013, pour la première fois sous l’ère QSI, le PSG avait alors réussi à obtenir l’accord de la mairie afin de parader autour du Trocadéro.

Le PSG fête son titre de Champion de France au Trocadéro | 13 Mai 2013. 🔴🔵 pic.twitter.com/NbyWlKpbk4 — Winston.® (@Winston91) May 13, 2017

« On sentait qu'on flirtait avec le danger, à tout moment ça pouvait exploser » Une fête qui avait marqué les esprits, mais qui avait également donné lieu à de nombreux débordements. Ancien joueur de l’effectif du PSG à cette époque, Zoumana Camara revenait au sujet de cette célébration en 2024. « La plus belle fête de ma carrière ? Celle du titre de champion au Trocadéro (en 2013), le seul qu'on ait fêté en ville, après tout s'est passé au Parc. C'était incroyable de parader dans la ville ! Il y avait un mélange d'euphorie, de ferveur, on sentait qu'on flirtait avec le danger, à tout moment ça pouvait exploser. Même (David) Beckham avait rarement vu ça », confiait ainsi l’ancien défenseur central pour l’Equipe.