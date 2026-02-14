«Ce qui me gêne…» : Marion Bartoli a un problème avec une star du PSG !

Ousmane Dembélé a décidé d’envoyer un message assez clair après la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1, face au Stade Rennais (3-1). La star de l’équipe parisienne a tiré les oreilles de certains de ses coéquipiers et plusieurs noms sont évoqués, comme celui de son jeune coéquipier Désiré Doué, ce qui n’a pas manqué d’alimenter la polémique.
Tout ne va pas bien à Paris. Une semaine après le succès éclatant face à l’OM (5-0), les hommes de Luis Enrique ont sombré sur la pelouse du Stade Rennais. Mais c’est surtout la prise de parole d’Ousmane Dembélé qui interroge, à quelques jours du barrage de Ligue des Champions.
Le coup de gueule de Dembélé
Au micro de Ligue 1+, la star du PSG a en effet glissé un petit tacle à certains de ses coéquipiers, leur rappelant quelques priorités. « Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même » a expliqué Ousmane Dembélé. « Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités ».
« Ce sont des choses que tu peux dire quand la porte du vestiaire est fermée et qu’il n’y a pas de caméra »
Cette sortie est toutefois loin de faire l’unanimité, puisque certains pensent qu’il aurait mieux fallu régler les différends au sein du vestiaire. « Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, ces déclarations doivent être gardées en interne. Ce sont des choses que tu peux dire à tes coéquipiers quand la porte du vestiaire est fermée et qu’il n’y a pas de caméra » a déclaré Marion Bartoli, sur RMC. « Là, le problème c’est que ça sort en public et du coup, ça peut créer certaines tensions en interne. (…) Ce qui me gêne un peu que que ça, ça doit rester dans le vestiaire. Que ça soit sorti en propos public, c’est un peu plus… ».