«C’est une balle perdue pour…» : La colère de Dembélé adressée à un coéquipier du PSG ?

Vendredi, le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement du côté de Rennes. Malgré le départ de Habib Beye, le club breton a réussi à s’imposer sur le score de 3-1, ce qui pourrait permettre au RC Lens de reprendre la première place du championnat. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule et on saurait qui était visé par le Ballon d’or.

Après une victoire étincelante contre l’OM dimanche dernier (5-0), le PSG affrontait cette fois le Stade Rennais en Ligue 1 ce vendredi. Quelques jours avant son barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le club de la capitale ne s’est pas vraiment rassuré. Les partenaires d’Achraf Hakimi se sont inclinés 3-1 face à des valeureux bretons qui jouaient leur premier match depuis le départ de Habib Beye.

« Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller » Après cette défaite, Ousmane Dembélé s’est présenté au micro de Ligue 1+. Forcément, l’attaquant du PSG était déçu et il a tenu à mettre en garde ses coéquipiers. « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu’on est dans la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. »