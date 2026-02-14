Deschamps : «Il m'appelle et insulte», le canular qui tourne mal...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus d'une décennie en équipe de France. A la fin de la saison, l'aventure de « DD » chez les Bleus connaîtra son épilogue. Le terme de son long chapitre de football de sélection pour refaire place à une vie quotidienne dans un club ? C'est une possibilité comme l'a révélé Deschamps pendant le festival du journalisme de sport dernièrement, mais la nature de son futur challenge demeure inconnue. Un vieux dossier est ressorti à la radio jeudi sur son ancienne vie.

Avant l'équipe de France, le sacre à la Coupe du monde 2018 et le fait de vivre des moments historiques avec les Bleus aux côtés de Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Antoine Griezmann et bien d'autres, Didier Deschamps officiait en tant qu'entraîneur de clubs et non de sélection. Celui qui est surnommé « DD » s'était révélé comme coach à l'AS Monaco où il a notamment eu comme faits d'armes une épopée jusqu'en finale de Ligue des champions en 2003/2004.

🇫🇷🗯️ La RÉACTION de DIDIER DESCHAMPS après le TIRAGE au SORT de LIGUE des NATIONS !

😅 “Il faudra demander à mon successeur !”#beINSPORTS pic.twitter.com/LDlxSmUCr7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 13, 2026

«Il m’a reconnu, il m’a insulté» Par la suite, Didier Deschamps a pris les rênes de deux équipes qu'il a connu pendant sa carrière de joueur : la Juventus ainsi que l'OM où il a gagné la Ligue des champions à chaque fois. A l'Olympique de Marseille, Didier Deschamps avait pris en main l'effectif d'Eric Gerets à l'été 2009 et a fait en sorte d'aller chercher un champion de France Souleymane Diawara. L'ex-joueur des Girondins de Bordeaux n'y avait pas vraiment cru. La faute à une blague dont il était l'auteur envers Anthony Le Tallec qu'il avait côtoyé à ses débuts chez les professionnels au Havre. « J'avais fait une blague à mon pote Anthony Le Tallec parce qu’il y avait un club qui le voulait. Je crois que c'était Marseille en plus. Je me suis fait passer pour le directeur sportif en l'appelant et en disant 'on te veut, on a besoin de toi', tout le tralala. Et lui il était à fond dedans, mais à un moment je pars en fou rire. Il m’a reconnu, il m’a insulté, tout ça ».