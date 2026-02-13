Équipe de France - Deschamps moqué par ses joueurs : Tout le vestiaire a rigolé !

Depuis 2012, Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. Sélectionneur des Bleus, le technicien a réussi à diriger son groupe d'une main de maitre. Mais voilà qu'à certains moments, ça peut déborder. C'est ainsi qu'en marge de l'Euro 2016, Deschamps a rencontré quelques difficultés qui n'ont pas moqué de susciter les moquerie et l'hilarité de son vestiaire.
Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps aura réussi à porter les Bleus jusqu'au sommet, remportant notamment la Coupe du monde 2018. Mais voilà que ça ne l'a pas immunisé face à certaines critiques. Deschamps a ainsi été pointé du doigt à bien des égards. Certains se sont notamment moqués des problèmes d'élocution qu'il a pu avoir lors de ses prises de parole. Et ça a aussi été le cas dans le vestiaire de l'équipe de France.
« C'était tellement drôle »
Impitoyables avec Didier Deschamps, les joueurs de l'équipe de France ont ainsi explosé de rire à la première petite faute du sélectionneur. C'est Adil Rami qui avait raconté cette histoire. Au micro de Rire et Chansons, l'ancien international, présent avec les Bleus lors de l'Euro 2016, avait ainsi avoué : « C'est pas difficile quand on est joueur de foot et qu'on écoute une causerie de Deschamps qui bafouille à chaque mot ? Franchement non. A l'Euro 2016, c'était tellement drôle. On était en réunion d'avant-match. Et là, on commence à rentrer dans le match, on fait une transition. Là, on joue contre l'Allemagne, c'était la demi-finale ».
« Il a essayé de le dire. Et là... »
« Et je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal à dire le nom de ce joueur qui s'appelle Schweinsteiger. Il a essayé de le dire. Et là... Le problème c'est qu'on a tous baissé la tête pour essayer de se retenir. Mais c'est quand on se retient c'est mort. Le plus drôle, c'était Gignac. Il s'est retourné en disant "oh les gars" alors qu'il était mort de rire », a ensuite poursuivi Adil Rami à propos de Didier Deschamps qui aurait donc eu quelques problèmes à prononcer le nom du joueur allemand Bastian Schweinsteiger.