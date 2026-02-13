Équipe de France - Deschamps moqué par ses joueurs : Tout le vestiaire a rigolé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2012, Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. Sélectionneur des Bleus, le technicien a réussi à diriger son groupe d'une main de maitre. Mais voilà qu'à certains moments, ça peut déborder. C'est ainsi qu'en marge de l'Euro 2016, Deschamps a rencontré quelques difficultés qui n'ont pas moqué de susciter les moquerie et l'hilarité de son vestiaire.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps aura réussi à porter les Bleus jusqu'au sommet, remportant notamment la Coupe du monde 2018. Mais voilà que ça ne l'a pas immunisé face à certaines critiques. Deschamps a ainsi été pointé du doigt à bien des égards. Certains se sont notamment moqués des problèmes d'élocution qu'il a pu avoir lors de ses prises de parole. Et ça a aussi été le cas dans le vestiaire de l'équipe de France.

« C'était tellement drôle » Impitoyables avec Didier Deschamps, les joueurs de l'équipe de France ont ainsi explosé de rire à la première petite faute du sélectionneur. C'est Adil Rami qui avait raconté cette histoire. Au micro de Rire et Chansons, l'ancien international, présent avec les Bleus lors de l'Euro 2016, avait ainsi avoué : « C'est pas difficile quand on est joueur de foot et qu'on écoute une causerie de Deschamps qui bafouille à chaque mot ? Franchement non. A l'Euro 2016, c'était tellement drôle. On était en réunion d'avant-match. Et là, on commence à rentrer dans le match, on fait une transition. Là, on joue contre l'Allemagne, c'était la demi-finale ».