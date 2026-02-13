Deschamps, son clash avec un joueur du PSG qui a beaucoup fait parler !

Alexis Brunet

En 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a connu beaucoup d’évènements et notamment des clashs. Il y a quelques années, il y avait notamment eu des tensions avec un joueur du PSG en raison d’un fait bien précis. Cela avait fait beaucoup parler, mais aujourd’hui de l’eau a coulé sous les ponts.

Dans quelques mois, Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde a annoncé il y a quelque temps qu’il s’arrêterait après la Coupe du monde 2026 et il mettra donc fin à un mandat long de 14 ans. DD a donc eu le temps de connaître bien des choses à la tête des Bleus et notamment quelques clashs.

🇫🇷🗯️ La RÉACTION de DIDIER DESCHAMPS après le TIRAGE au SORT de LIGUE des NATIONS !

😅 “Il faudra demander à mon successeur !”#beINSPORTS pic.twitter.com/LDlxSmUCr7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 13, 2026

Rabiot avait refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du monde 2018 En 2018, un conflit avait opposé Didier Deschamps à Adrien Rabiot. Le milieu de terrain alors au PSG avait tout simplement refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du monde. Quelques mois après, le champion du monde 1998 était revenu sur cet incident pour Téléfoot, affirmant que le Parisien ne l’avait pas encore appelé pour s’excuser. « Non, il ne m'a pas appelé. Je ne peux pas balayer ce qu'il s'est passé comme ça d'un revers de main. Je le répète, ce n'est pas par rapport à moi, mais à ce que doit représenter ce maillot pour tous les joueurs. »