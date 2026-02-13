Deschamps, son clash avec un joueur du PSG qui a beaucoup fait parler !

En 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a connu beaucoup d’évènements et notamment des clashs. Il y a quelques années, il y avait notamment eu des tensions avec un joueur du PSG en raison d’un fait bien précis. Cela avait fait beaucoup parler, mais aujourd’hui de l’eau a coulé sous les ponts.
Dans quelques mois, Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde a annoncé il y a quelque temps qu’il s’arrêterait après la Coupe du monde 2026 et il mettra donc fin à un mandat long de 14 ans. DD a donc eu le temps de connaître bien des choses à la tête des Bleus et notamment quelques clashs.
Rabiot avait refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du monde 2018
En 2018, un conflit avait opposé Didier Deschamps à Adrien Rabiot. Le milieu de terrain alors au PSG avait tout simplement refusé de faire partie des réservistes pour la Coupe du monde. Quelques mois après, le champion du monde 1998 était revenu sur cet incident pour Téléfoot, affirmant que le Parisien ne l’avait pas encore appelé pour s’excuser. « Non, il ne m'a pas appelé. Je ne peux pas balayer ce qu'il s'est passé comme ça d'un revers de main. Je le répète, ce n'est pas par rapport à moi, mais à ce que doit représenter ce maillot pour tous les joueurs. »
« Est-ce que je suis déçu qu'il ne m'ait pas appelé ?
« C'est trop tôt, sans lui enlever ses qualités footballistiques. Est-ce que je suis déçu qu'il ne m'ait pas appelé ? Libre à lui, je ne suis pas dans sa tête, autour de lui, je ne vis pas avec lui. S'il ne l'a pas senti ou ne le sent pas... et ce n'est pas pour ça que je le reprendrai demain (s'il le fait) », avait alors déclaré Didier Deschamps, qui n’avait pas souhaité faire appel à Rabiot dans sa liste d’octobre 2018. Depuis, la situation s’est toutefois arrangée entre les deux hommes et l’actuel milieu de terrain de l’AC Milan est aujourd'hui l’un des hommes de base de l’équipe de France.