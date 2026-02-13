Kylian Mbappé sous le feu des critiques, cette légende du foot vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Kylian Mbappé prenait la décision de quitter le PSG afin de réaliser son rêve en s’engageant en faveur du Real Madrid. Mais après une première saison délicate sous les couleurs madrilènes, l’attaquant français s’est retrouvé sous le feu des critiques. Cela n’a cependant pas empêché une grande légende du football de voler à son secours.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé n’a pas souhaité rester à vie au sein du club parisien. En juin 2024, le capitaine de l’équipe de France décidait de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Au sein d’un club madrilène en pleine mutation, la première saison de Mbappé en Espagne aura été clairement paradoxale. En effet, pour la première fois de sa carrière, le Bondynois a terminé Soulier d’Or Européen. Cependant, sur le plan collectif, le Real Madrid a connu un véritable calvaire…

Mi primer Bota de Oro.

Un honor de ganar este primer y ser reconocido como máximo goleador en Europa.

Muchas gracias a todo mis compañeros y todo la gente del @realmadrid para ayudarme cada día para tener mi mejor versión. Nada seria posible sin vosotros a mi lado.

Y por fin… pic.twitter.com/6hnwZuSr3P — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 31, 2025

Mbappé, une première saison compliquée en Espagne Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et totalement distancé par le FC Barcelone sur la scène nationale, le Real Madrid a connu une saison compliquée, et Kylian Mbappé aussi. Car s’il a brillé en marquant de nombreux buts, l’attaquant français s’est longtemps cherché, sans jamais réellement se trouver dans le jeu. Forcément, le titre acquis en Ligue des Champions par le PSG pour la première année sans son numéro 7 n’a rien arrangé sur le bilan de sa saison.