Kylian Mbappé sous le feu des critiques, cette légende du foot vole à son secours !

En 2024, Kylian Mbappé prenait la décision de quitter le PSG afin de réaliser son rêve en s’engageant en faveur du Real Madrid. Mais après une première saison délicate sous les couleurs madrilènes, l’attaquant français s’est retrouvé sous le feu des critiques. Cela n’a cependant pas empêché une grande légende du football de voler à son secours.
Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé n’a pas souhaité rester à vie au sein du club parisien. En juin 2024, le capitaine de l’équipe de France décidait de rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Au sein d’un club madrilène en pleine mutation, la première saison de Mbappé en Espagne aura été clairement paradoxale. En effet, pour la première fois de sa carrière, le Bondynois a terminé Soulier d’Or Européen. Cependant, sur le plan collectif, le Real Madrid a connu un véritable calvaire…
Mbappé, une première saison compliquée en Espagne
Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et totalement distancé par le FC Barcelone sur la scène nationale, le Real Madrid a connu une saison compliquée, et Kylian Mbappé aussi. Car s’il a brillé en marquant de nombreux buts, l’attaquant français s’est longtemps cherché, sans jamais réellement se trouver dans le jeu. Forcément, le titre acquis en Ligue des Champions par le PSG pour la première année sans son numéro 7 n’a rien arrangé sur le bilan de sa saison.
« Mbappé est un garçon phénoménal »
Cependant, au cours du mois de mai 2025, une légende du football français a souhaité défendre Kylian Mbappé. Lors d’une conférence de presse en Italie, Michel Platini avait salué le bilan du Français : « Mbappé est un garçon phénoménal. Il a marqué 42 buts en Espagne. Il a remporté le Soulier d’or, il est le meilleur buteur d’Europe. Cela veut dire qu’il a été bon. Il joue pour une équipe qui n’a pas connu une grande année. Le Real Madrid vieillit aussi un peu », déclarait ainsi le triple Ballon d’Or.