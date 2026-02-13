Zidane attaqué de manière inattendue : «J’en ai rien à secouer», Mbappé intervient

Alexis Brunet

De par ce qu’il a réalisé dans sa carrière et surtout avec les Bleus, Zinédine Zidane est une légende pour de très nombreux Français. Malgré cela, l’ancien milieu offensif est parfois pris pour cible comme c’était le cas il y a quelques années. Une situation assez surprenante, qui avait alors poussé Kylian Mbappé à réagir.

Dans quelques mois, Didier Deschamps dira adieu à l’équipe de France. Le sélectionneur a déjà annoncé qu’il s’arrêterait après la Coupe du monde 2026 et la question de son successeur fait beaucoup parler. Sauf retournement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait prendre la suite de DD, lui qui est actuellement libre depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

« J’en ai rien à secouer » En janvier 2023, l’idée de voir Zinédine Zidane en équipe de France était déjà présente, mais Didier Deschamps avait été prolongé par celui qui était alors président de la FFF, Noël Le Graët. Dans le même temps, des rumeurs envoyaient Zizou à la tête du Brésil et Le Graët avait été très clair à ce sujet auprès de RMC. « Cela m’étonnerait qu’il parte là-bas. Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne. »