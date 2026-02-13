OM : L'avertissement lancé aux futures recrues, «tu dois le savoir quand tu signes...»

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, la situation est plus que compliquée à l’OM. Il y a tout d’abord eu l’élimination en Ligue des champions, puis la défaite contre le PSG (5-0) et enfin le départ de Roberto De Zerbi. Le contexte est assez tendu à Marseille et les futurs recrues du club phocéen ont reçu un avertissement ce vendredi.

Initialement lié à l’OM jusqu’à l’été 2027, Roberto De Zerbi n’ira pas au bout de son contrat avec le club phocéen. Ce dernier a annoncé par le biais d’un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi la fin de sa collaboration avec l’entraîneur italien. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

« Le public, au début, sera un peu difficile » Pour son premier match depuis le départ de Roberto De Zerbi, l’OM affrontera Strasbourg samedi soir au Vélodrome. Présent en conférence de presse ce vendredi, c’est Jacques Abardonado qui sera sur le banc marseillais à cette occasion. Ce dernier s’attend à un accueil assez houleux de la part des supporters phocéens. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le public, au début, sera un peu difficile, c'est logique. Il faut être focus sur le terrain. Ce n'est pas évident, on va leur expliquer. Il y aura sûrement des banderoles, des chants. Tu dois le savoir quand tu signes à Marseille. On est capables de faire changer cette situation. »