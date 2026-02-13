Zidane, le règlement de comptes après les «polémiques»

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a décidé de devenir entraîneur et il a fait toutes ses classes du côté du Real Madrid. Un environnement assez agité qui a contraint le champion du monde au départ il y a quelques années. Ce dernier était notamment lassé par les polémiques à répétition et il l’avait fait savoir.
Que cela soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane et le Real Madrid sont intimement liés. Le champion du monde a passé de nombreuses années en Espagne lors de plusieurs passages et il est aujourd’hui une légende de la Casa Blanca. Malgré ce statut, l’ancien milieu offensif avait fait le choix de quitter le club espagnol de son plein gré en 2021.
Zidane avait expliqué son départ dans la presse espagnole
A deux reprises, de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021, Zinédine Zidane avait dirigé le Real Madrid avec beaucoup de succès. Pour expliquer son second départ, Zizou avait publié une lettre ouverte au sein du journal AS. Une façon pour lui d’expliquer sa décision aux supporters madrilènes. « Chers Madridistas, Depuis vingt ans, depuis le premier jour que j'ai foulé le sol de Madrid et que j'ai enfilé la tunique blanche, vous m'avez démontré votre affection. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J'ai eu le grand honneur d'être joueur et entraîneur du club le plus important de l'histoire, mais avant tout, je suis un Madridista de plus. Pour tout cela, je voulais vous écrire cette carte pour vous dire au revoir et expliquer ma décision de quitter mon banc. »
« J'aurais aimé que vos questions n'aient pas toujours été dirigées par la polémique »
Selon Zinédine Zidane, l’une des raisons qui l’a poussé à quitter le Real Madrid est la presse espagnole. Le champion du monde avait critiqué les journalistes qui cherchaient trop la polémique selon lui, au lieu de parler vraiment football. « Il y a eu des centaines de conférences de presse et, malheureusement, nous avons très peu parlé de football et je sais que vous aussi vous aimez le football, que ce sport nous unit. Cependant, sans vouloir vous critiquer ou vous donner des leçons, j'aurais aimé que vos questions n'aient pas toujours été dirigées par la polémique, pour pouvoir parler plus souvent de ballon et avant tout des joueurs, qui sont et seront toujours les plus importants de ce jeu. » Après le Real Madrid, Zinédine Zidane devrait bientôt connaître une nouvelle expérience, puisqu’il est annoncé comme étant le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.