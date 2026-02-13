Zidane, le règlement de comptes après les «polémiques»

Alexis Brunet

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a décidé de devenir entraîneur et il a fait toutes ses classes du côté du Real Madrid. Un environnement assez agité qui a contraint le champion du monde au départ il y a quelques années. Ce dernier était notamment lassé par les polémiques à répétition et il l’avait fait savoir.

Que cela soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane et le Real Madrid sont intimement liés. Le champion du monde a passé de nombreuses années en Espagne lors de plusieurs passages et il est aujourd’hui une légende de la Casa Blanca. Malgré ce statut, l’ancien milieu offensif avait fait le choix de quitter le club espagnol de son plein gré en 2021.

Zidane avait expliqué son départ dans la presse espagnole A deux reprises, de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021, Zinédine Zidane avait dirigé le Real Madrid avec beaucoup de succès. Pour expliquer son second départ, Zizou avait publié une lettre ouverte au sein du journal AS. Une façon pour lui d’expliquer sa décision aux supporters madrilènes. « Chers Madridistas, Depuis vingt ans, depuis le premier jour que j'ai foulé le sol de Madrid et que j'ai enfilé la tunique blanche, vous m'avez démontré votre affection. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J'ai eu le grand honneur d'être joueur et entraîneur du club le plus important de l'histoire, mais avant tout, je suis un Madridista de plus. Pour tout cela, je voulais vous écrire cette carte pour vous dire au revoir et expliquer ma décision de quitter mon banc. »