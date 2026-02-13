«Il va falloir licencier des salariés s'il part» : Kylian Mbappé a été victime de «plein de pression»

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2022. Alors qu'il semblait être promis au Real Madrid, l'international français a finalement rempilé avec le club de la capitale en 2022. Interrogé au mois de septembre, Fayza Lamari a raconté toutes les coulisses de sa nouvelle signature au PSG.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a alerté à la fois le PSG et le Real Madrid. A la lutte avec la Maison-Blanche pour s'attacher les services de l'international français, le club de la capitale a finalement raflé la mise. En effet, le PSG et l'AS Monaco ont conclu un prêt avec une option d'achat lors de l'été 2017. L'écurie rouge et bleu ayant levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé.

«Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons de rester» Lorsque son option d'achat a été levée, Kylian Mbappé s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG. Et il aurait pu rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'issue de son engagement. Mais au dernier moment, Kylian Mbappé a finalement rempilé de deux saisons, soit jusqu'en 2024, avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Fayza Lamari a avoué que Wilfrid Mbappé et elle avaient convaincu leur fils de resigner au PSG.