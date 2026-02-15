PSG : Dembélé pousse un coup de gueule à la télévision, voici les joueurs visés par ses reproches !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en début de saison avec son physique, Ousmane Dembélé a repris des couleurs dernièrement. L'attaquant français sent bien que son équipe n'évolue pas au meilleur niveau en ce moment et a tenu à pousser un coup de gueule par rapport à certains de ses coéquipiers qui ne seraient pas assez dans le collectif selon lui. Des noms sont cités.

Vendredi, le PSG a subi sa 3ème défaite de la saison face à Rennes, une équipe en difficulté. Le club de la capitale n'affiche pas un niveau assez satisfaisant par rapport à l'an dernier et cela semble se ressentir au sein du vestiaire. Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule face aux médias. Certains joueurs ne seraient pas autant impliqués.

PSG : «C'est difficile à gérer», ce Ballon d'Or a eu le même problème que Dembélé à l'OM ! https://t.co/4Eu6C3Cz4V — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Dembélé frustré au PSG depuis des semaines ? Auteur d'une campagne de Ligue des champions assez moyenne finalement avec cette sortie du top 8, le PSG va devoir relever la tête pour affronter la suite de la saison. La prise de parole d'Ousmane Dembélé aura peut-être pour effet de réveiller ses coéquipiers, lui qui semble agacé depuis des semaines. « Le coup de gueule de Dembélé ? Ce ne sont pas du tout des propos qui sont le fruit d'une frustration d'un match et d'une soirée. Ousmane Dembélé considère depuis de nombreuses semaines maintenant que certains joueurs sont en proie à de l'individualisme, que les succès collectifs de la saison dernière ont modifié la manière de jouer de certains, notamment d'autres joueurs à vocation offensive » débute Bertrand Latour dans le Canal Football Club.