Ousmane Dembélé : Le détail qui change tout, «il fait partie des rares joueurs qui...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une deuxième partie de saison dernière éblouissante qui lui a permis d’être sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est en train de retrouver son niveau au meilleur des moments pour le PSG. Un joueur « différent », comme l’a décrit un défenseur auquel il a déjà été opposé et qui a mis en exergue une de ses particularités.

En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais vendredi soir, le PSG a concédé sa troisième défaite de la saison (3-1) en championnat, permettant ainsi au RC Lens de reprendre la première place de Ligue 1, après sa large victoire face au Paris FC (0-5) samedi. Et ce malgré la réduction du score par Ousmane Dembélé alors que les Parisiens étaient menés de deux buts, avant que Breel Embolo ne scelle définitivement le succès de son équipe.

Septième but en 2026 pour Dembélé Une défaite suivie des commentaires d’Ousmane Dembélé sur l’individualisme de certains de ses coéquipiers, mais qui ne change en rien son retour en forme, lui qui a été contrarié par plusieurs pépins physiques lors de la première partie de la saison. Face à son club formateur, l’international français (57 sélections) a inscrit son septième but en dix matchs disputés depuis le début de l’année 2026 et retrouve son meilleur niveau au moment où des échéances importantes vont arriver pour le PSG, notamment en Ligue des champions.