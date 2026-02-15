PSG : «C'est difficile à gérer», ce Ballon d'Or a eu le même problème que Dembélé à l'OM !

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a connu un début de saison difficile avec le PSG. L'attaquant français a été touché par les blessures et il a du mal à trouver le même rythme que la saison dernière avec le club de la capitale. Avec une telle saison historique, il a changé de statut et cela peut être difficile à gérer.
Leader du PSG, Ousmane Dembélé a réussi à emmener son équipe vers les sommets en remportant la Ligue des champions l'année dernière. L'attaquant a dû tout de suite enchaîner avec le Mondial des clubs et la prochaine saison a commencé très vite. Il n'a donc quasiment pas eu le temps de se reposer, lui qui a reçu de grandes sollicitations puisqu'il est devenu Ballon d'Or. Un épisode qu'a bien connu Jean-Pierre Papin.
Ousmane Dembélé auteur d'une énorme saison mais à quel prix ?
Avec le PSG, Ousmane Dembélé s'est sublimé la saison dernière et a réussi des exploits fantastiques. Mais il a fallu mettre son corps à rude épreuve et depuis le début de la saison, il est en délicatesse. Tout s'enchaîne très vite et l'adaptation peut être difficile. « Si je me souviens bien, j'avais reçu le Ballon d'Or au mois de décembre au Vélodrome. Et j'ai recommencé la saison comme si je n'avais rien reçu en fait. Il y a eu un effet trop de matches parce que la saison a été longue avec énormément de matches et de compétition donc c'est difficile à gérer. Je pense qu'il n'est pas encore au niveau de l'année dernière, mais il n'en est pas loin » a réagi Jean-Pierre Papin dans Téléfoot.
Dembélé peut monter en puissance sur la fin de la saison
Malgré tout, après avoir passé pas mal de temps à l'infirmerie en début de saison, Ousmane Dembélé s'illustre de plus en plus avec le PSG en ce moment. L'attaquant français sera attendu dans les grands rendez-vous du club notamment. Il a tapé du poing sur la table en parlant de l'attitude sur le terrain de certains de ses coéquipiers. Reste à savoir si le PSG sera capable de monter le curseur d'un cran.