Bagarre au PSG : L'entraîneur les encourage, «vas-y, tape-le !»

Pierrick Levallet

Le PSG est considéré comme l’un des meilleurs clubs de France. Alors forcément, les joueurs se dépassent à l’entraînement et donnent le meilleur d’eux-même pour obtenir des résultats convaincants. Cependant, la compétitivité peut parfois provoquer quelques frictions entre certains joueurs et déclencher des bagarres. La scène peut toutefois devenir cocasse lorsque l’entraîneur se met à encourager ses éléments à se battre.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a franchi les paliers année après année jusqu’à remporter la prestigieuse Ligue des champions en 2025. Mais avant d’en arriver à réaliser son rêve, la formation parisienne a vécu des scènes plutôt cocasses. Une bagarre a notamment éclaté entre un certain Nenê et Mathieu Bodmer il y a quelques années.

«On m'a fait vivre un cauchemar» : Cet endroit où Hatem Ben Arfa a vécu «un enfer»... et ce n’est pas le PSG ! https://t.co/B28znVmLzg — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

«Mathieu voulait le taper» Clément Chantôme a notamment pu assister à la scène. Et il n’a pas manqué de préciser qu’Antoine Kombouaré avait encouragé les deux joueurs à se battre. « Il y en a eu une belle entre Bodmer et Nenê, qui avait la particularité d'être un gentil mais très chiant sur un terrain. Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." On a tous rigolé. Mathieu lui a couru après et on a fini par les séparer. Et à la fin, tout s'est bien fini » a expliqué l’ancien milieu de terrain du PSG dans un entretien accordé à L’Equipe.