Ligue des champions : La statistique que le PSG va adorer !

Pierrick Levallet

Le PSG a un rendez-vous important ce mardi soir en Ligue des champions. Comme la saison passée, le club de la capitale doit passer par les barrages. Et les Rouge-et-Bleu retrouvent l’AS Monaco au Stade Louis-II. Une statistique met d’ailleurs les champions d’Europe 2025 en valeur avant ce match franco-français sur la scène européenne.

Le PSG est peut-être à un tournant de sa saison. Deuxième de Ligue 1 et déjà éliminé de la Coupe de France, le club de la capitale doit passer par les barrages de la Ligue des champions. Et comme l’exercice passé, le sort a mis une équipe française sur la route des Rouge-et-Bleu, qui se déplaceront sur la pelouse de l’AS Monaco ce mardi soir. Et une statistique met clairement les champions d’Europe 2025 en valeur.

Le PSG favori contre l'AS Monaco ? Selon Opta, le PSG serait en effet très largement favori pour la qualifications en Ligue des champions. La formation parisienne aurait 56,5 % de chances de victoire, contre seulement 20,7 % pour l’AS Monaco. Il faut dire que les Monégasques traversent une saison plutôt compliquée, puisqu’ils pointent à la 8e position en Ligue 1. Le PSG, de son côté, a connu des résultats en dents de scie jusqu’à présent. Les statisticiens donnent toutefois l’avantage aux pensionnaires du Parc des Princes pour ce rendez-vous sur la plus grande scène européenne.