Deux stars du PSG en froid ? La réaction qui annonce le verdict !

Tensions au Paris Saint-Germain ? Une sortie dans la presse a été vivement commentée dans les médias, laissant entendre qu’il y a du rififi au Campus PSG. La cible des critiques en question, à l’interprétation, a répondu sur le terrain par un geste clair, relançant le feuilleton dans les médias. Assez pour l’entourage du joueur qui a pris la parole afin de mettre un terme aux rumeurs…

« On doit jouer pour le Paris-Saint-Germain pour gagner des matches, car si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut ». Vendredi dernier, en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s’inclinait au Roazhon Park face au Stade Rennais qui avait licencié Habib Beye seulement quelques jours plus tôt (3-1). Les critiques d’Ousmane Dembélé au sujet d’un manque de solidarité collective et d’implication générale ont été perçues par certains comme étant destinées à Désiré Doué moins inspiré. « La saison dernière, on a mis le club devant, avant de penser à soi-même, je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là ».

Daniel Riolo : "La célébration de Désiré Doué est inappropriée. C'est un peu comme s'il disait à Dembélé de se taire."



Manu Petit : "Je préfère voir ça, un joueur touché dans son orgueil et qui sort juste après une telle prestation." pic.twitter.com/9j4zpF89Qx — After Foot RMC (@AfterRMC) February 17, 2026

Décrié, Désiré Doué met tout le monde d’accord Une déclaration qui avait suscité de vives réactions à commencer par le vestiaire avec l’entraîneur Luis Enrique, Vitinha ou encore le capitaine Marquinhos. Mardi soir, dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG à Louis II, les champions d’Europe sont parvenus à inverser la tendance après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé à la 27ème minute de jeu et l’entrée de Désiré Doué. Menée 2 buts à 0, l’équipe de Luis Enrique a remporté cette première manche sur le score de 3 buts à 2 grâce à un doublé signé Doué et une réalisation d’Achraf Hakimi survenue après une tentative de Désiré Doué repoussée par Philipp Kohn dans les pieds du Marocain.