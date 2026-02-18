Belle surprise au PSG, il n’en revient pas : «Je n’ai jamais vu ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mené au score après une minute de jeu, le PSG a connu une petite frayeur à Monaco avant de se reprendre et de remporter le barrage aller de la Ligue des champions (3-2). A l’issue de la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la prestation de ses joueurs, mais pas seulement…

Le PSG ne s’est pas facilité la vie sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) mardi soir, pour son barrage aller de Ligue des champions. Menés au score au bout d’une minute, avant de voir leur adversaire du soir inscrire un deuxième but, les hommes de Luis Enrique l’ont finalement emporté en Principauté, grâce à un doublé de Désiré Doué et un but d’Achraf Hakimi. Venus en nombre pour encourager leur équipe, les supporters du PSG ont donné de la voix.

Ousmane Dembélé Ballon d'Or : La raison pour laquelle le président du PSG a menacé de quitter la cérémonie https://t.co/QIZK96Ulqk — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« C'est incroyable » Les Parisiens ont pu compter sur la présence de 1000 supporters au stade Louis-II, de quoi impressionner Luis Enrique. « Je voudrais les remercier », a déclaré l’entraîneur du PSG, dithyrambique à leur égard au micro de Canal+ : « C'est incroyable: je n'ai jamais, jamais vu, ni comme joueur ni comme entraîneur, des supporters de ce niveau. On perdait 2-0, et j'écoutais leur manière de supporter l'équipe. C'est incroyable. C'est un vrai plaisir d'être ici ».