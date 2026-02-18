Belle surprise au PSG, il n’en revient pas : «Je n’ai jamais vu ça»

Mené au score après une minute de jeu, le PSG a connu une petite frayeur à Monaco avant de se reprendre et de remporter le barrage aller de la Ligue des champions (3-2). A l’issue de la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la prestation de ses joueurs, mais pas seulement…
Le PSG ne s’est pas facilité la vie sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) mardi soir, pour son barrage aller de Ligue des champions. Menés au score au bout d’une minute, avant de voir leur adversaire du soir inscrire un deuxième but, les hommes de Luis Enrique l’ont finalement emporté en Principauté, grâce à un doublé de Désiré Doué et un but d’Achraf Hakimi. Venus en nombre pour encourager leur équipe, les supporters du PSG ont donné de la voix.
« C'est incroyable »
Les Parisiens ont pu compter sur la présence de 1000 supporters au stade Louis-II, de quoi impressionner Luis Enrique. « Je voudrais les remercier », a déclaré l’entraîneur du PSG, dithyrambique à leur égard au micro de Canal+ : « C'est incroyable: je n'ai jamais, jamais vu, ni comme joueur ni comme entraîneur, des supporters de ce niveau. On perdait 2-0, et j'écoutais leur manière de supporter l'équipe. C'est incroyable. C'est un vrai plaisir d'être ici ».
« Ce sont des moments spéciaux »
En conférence de presse, Luis Enrique s’est exprimé sur la prestation de ses joueurs sur le terrain, satisfait de l’état d’esprit. « Quand une équipe commence de cette manière, la chose la plus normale, c’est de perdre le match. C’est impossible d’avoir de la confiance si on commence de cette façon. Monaco a marqué deux buts sur ses deux premières occasions. C’est difficile d’avoir de la confiance avec deux buts de retard, a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par Le Parisien. Ce sont des moments spéciaux. Mais on a montré notre niveau sur l’aspect mental. En plus, on a raté un pénalty, c’était un moment pour retrouver la confiance. Je suis content du résultat et de ce qu’on a montré. Mais c’est dommage de ne pas avoir marqué un 4e but surtout en jouant contre une équipe à dix. » Le PSG a désormais rendez-vous avec l’AS Monaco mercredi prochain, pour la deuxième manche de ce barrage.