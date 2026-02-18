Le PSG s’est trouvé un nouveau Zlatan Ibrahimovic, et voilà ce qui le prouve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête, le PSG a vu débarquer de gros noms dans son effectif, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic, évoluant du côté du Parc des Princes en 2012 et 2016. Durant son aventure parisienne, le Suédois a enchaîné les buts, notamment en Ligue des champions. L’un de ses accomplissements vient d’être égalé par un protégé de Luis Enrique.

Le PSG s’est fait peur sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2), pour la première manche de son barrage de Ligue des champions. Luis Enrique n’aurait pas pu imaginer pire scénario pour débuter la rencontre, avec deux buts inscrits rapidement par le club de la Principauté, un penalty manqué par Vitinha et la blessure d’Ousmane Dembélé, contraint de céder sa place à Désiré Doué avant la demi-heure de jeu. Une entrée qui a tout changé.

Désiré Doué égale déjà Zlatan Ibrahimovic Critiqué ces dernières semaines, Désiré Doué a répondu sur le terrain en étant le grand artisan de la victoire décrochée par le PSG sur le Rocher avec deux buts. A 20 ans, l’ancien Rennais totalise déjà six réalisations en phase à élimination directe de la Ligue des champions, soit autant qu’Ousmane Dembélé et Zlatan Ibrahimovic durant leurs années parisiennes comme le souligne Stats du Foot. Kylian Mbappé reste en tête du classement au PSG, avec 14 buts.