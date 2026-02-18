Le PSG s’est trouvé un nouveau Zlatan Ibrahimovic, et voilà ce qui le prouve !

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête, le PSG a vu débarquer de gros noms dans son effectif, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic, évoluant du côté du Parc des Princes en 2012 et 2016. Durant son aventure parisienne, le Suédois a enchaîné les buts, notamment en Ligue des champions. L’un de ses accomplissements vient d’être égalé par un protégé de Luis Enrique.
Le PSG s’est fait peur sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2), pour la première manche de son barrage de Ligue des champions. Luis Enrique n’aurait pas pu imaginer pire scénario pour débuter la rencontre, avec deux buts inscrits rapidement par le club de la Principauté, un penalty manqué par Vitinha et la blessure d’Ousmane Dembélé, contraint de céder sa place à Désiré Doué avant la demi-heure de jeu. Une entrée qui a tout changé.
Désiré Doué égale déjà Zlatan Ibrahimovic
Critiqué ces dernières semaines, Désiré Doué a répondu sur le terrain en étant le grand artisan de la victoire décrochée par le PSG sur le Rocher avec deux buts. A 20 ans, l’ancien Rennais totalise déjà six réalisations en phase à élimination directe de la Ligue des champions, soit autant qu’Ousmane Dembélé et Zlatan Ibrahimovic durant leurs années parisiennes comme le souligne Stats du Foot. Kylian Mbappé reste en tête du classement au PSG, avec 14 buts.
« J’ai pu apporter ma pierre à l’édifice donc je suis content »
« Je suis très content pour Désiré car, la semaine dernière, tout le monde a critiqué et tué Doué, a réagi Luis Enrique en conférence de presse. Il a été sensationnel, il a montré de la personnalité, du caractère. Je suis très content pour lui car il a aidé l’équipe au meilleur moment. Nous aimons cette pression sur le fait de gagner à nouveau et c’est ce qu’on cherchera à faire jusqu’au dernier match. »
De son côté, l’international français était peu bavard au moment de prendre la parole sur Canal+ au coup de sifflet final : « J’essaie de jouer comme d’habitude, ce soir ça a porté ses fruits, voilà j’ai marqué, j’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot, a-t-il réagi. Le coach fait ses choix, il pense aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe. Ce soir, il a aligné son onze, c’est très bien. A chaque fois c’est collectif, que ce soit victoire ou défaite. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice donc je suis content. »