Le jour où tout a basculé au PSG : «Ils ont voulu me taper...»

Un jour printannier qui changea le cours de son histoire avec le PSG. Voici le constat dressé par une ancienne star partie loin du club sacré champion d'Europe au printemps dernier. En interview avec RMC il y a plus d'un an, ce joueur qui a pourtant fait rêver les supporters s'en est allé en s'étant mis à dos plus d'un d'entre eux...

Les histoires d'amour se terminent parfois mal dans le monde du football. Et le PSG n'y fait pas exception. Il n'y a qu'à voir comment la collaboration entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé a pris fin en 2024 avec un litige financier opposant les deux parties pendant plus d'un an après son départ pour le Real Madrid. Une autre star parisienne est partie en n'étant pas en odeur de sainteté... auprès des supporters !

"Je n'ai jamais, JAMAIS, vu des supporters de ce niveau dans ma carrière, que ça soit comme joueur ou comme entraîneur" 🗣️



Luis Enrique rend hommage aux supporters du PSG qui ont fait le déplacement à Monaco 👏#ASMPSG | #UCL pic.twitter.com/kRa3jgmmkH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

«J’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporters» En décembre 2024, Marion Bartoli et Benoît Boutron avaient obtenu une interview de Neymar dans le cadre de l'émission Bartoli Time de RMC. L'ancienne tenniswoman et le journaliste de la radio avaient interrogé l'ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain sur son aventure de six années au club, belle dans l'ensemble, mais gâchée selon lui par un triste dénouement. « La première année a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporteurs français. Les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas incroyable la façon dont j’ai été traité, c'est pareil pour Lionel Messi. Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n’ai pas de rancoeur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporters ».