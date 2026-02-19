Le jour où tout a basculé au PSG : «Ils ont voulu me taper...»

Un jour printannier qui changea le cours de son histoire avec le PSG. Voici le constat dressé par une ancienne star partie loin du club sacré champion d'Europe au printemps dernier. En interview avec RMC il y a plus d'un an, ce joueur qui a pourtant fait rêver les supporters s'en est allé en s'étant mis à dos plus d'un d'entre eux...
Les histoires d'amour se terminent parfois mal dans le monde du football. Et le PSG n'y fait pas exception. Il n'y a qu'à voir comment la collaboration entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé a pris fin en 2024 avec un litige financier opposant les deux parties pendant plus d'un an après son départ pour le Real Madrid. Une autre star parisienne est partie en n'étant pas en odeur de sainteté... auprès des supporters !
«J’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporters»
En décembre 2024, Marion Bartoli et Benoît Boutron avaient obtenu une interview de Neymar dans le cadre de l'émission Bartoli Time de RMC. L'ancienne tenniswoman et le journaliste de la radio avaient interrogé l'ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain sur son aventure de six années au club, belle dans l'ensemble, mais gâchée selon lui par un triste dénouement. « La première année a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporteurs français. Les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas incroyable la façon dont j’ai été traité, c'est pareil pour Lionel Messi. Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n’ai pas de rancoeur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporters ».
«Ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou voulu me taper»
« Neymar, casse-toi ! ». Le 3 mai 2023, des supporters très en colère s'étaient rendus jusqu'à Bougival, ville des Yvelines et lieu de résidence de Neymar lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain. Et ce, dans l'unique but d'intimider le Brésilien à son domicile et l'inciter à quitter le club. Chose qui se déroula quelques semaines plus tard avec un transfert à Al-Hilal pour 90M€, vente la plus chère de l'histoire du PSG encore à ce jour. Un souvenir amer pour le principal intéressé.
« Notamment quand ils sont venus chez moi, quand ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou vouloir me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés... C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin, mais c’est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats. Je n’ai aucune rancœur envers le club, J’ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporteurs. Mais c’est du passé. C’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J’ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c’était le meilleur football que j’ai joué. Je suis donc heureux et j’ai la conscience tranquille par rapport à ça ».