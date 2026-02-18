Son transfert au PSG bascule à la dernière minute : Comment une simple story de sa femme sur Instagram a tout chamboulé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, ça se joue à rien sur le marché des transferts. Alors qu'on peut penser un transfert bouclé, ça bascule au dernier moment. Au cours des dernières années, le PSG a pu en faire l'amère expérience. En effet, alors que le club de la capitale pensait avoir raflé la mise avec un phénomène, voilà que sa femme a provoqué l'échec de l'opération. Explications.

Alors que le PSG dispose aujourd'hui de certains des plus grands talents de la planète football, voilà que le club de la capitale aurait pu compter sur d'autres. En effet, ces dernières années, certains transferts n'ont pas vu le jour à Paris, échouant ainsi au dernier moment. Cela aurait pu permettre au PSG de mettre la main sur de grands noms à l'instar notamment d'un certain Frenkie De Jong.

Barcelone plutôt que le PSG A 29 ans, le milieu de terrain néerlandais évolue aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Cela fait depuis 2019 que Frenkie De Jong a posé ses bagages en Catalogne. A cette époque, il avait quitté l'Ajax Amsterdam, où il crevait l'écran, pour rejoindre donc le Barça. Mais voilà que ce n'était pas ce qui était initialement prévu. En effet, c'est le PSG qui avait pris l'avantage dans ce dossier De Jong et tout le monde pensait alors que ça allait s'officialiser. Finalement, Barcelone a réussi à inverser la tendance et la femme du milieu de terrain ne serait pas étrangère à cela.