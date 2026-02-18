Son transfert au PSG bascule à la dernière minute : Comment une simple story de sa femme sur Instagram a tout chamboulé

Parfois, ça se joue à rien sur le marché des transferts. Alors qu'on peut penser un transfert bouclé, ça bascule au dernier moment. Au cours des dernières années, le PSG a pu en faire l'amère expérience. En effet, alors que le club de la capitale pensait avoir raflé la mise avec un phénomène, voilà que sa femme a provoqué l'échec de l'opération. Explications.
Alors que le PSG dispose aujourd'hui de certains des plus grands talents de la planète football, voilà que le club de la capitale aurait pu compter sur d'autres. En effet, ces dernières années, certains transferts n'ont pas vu le jour à Paris, échouant ainsi au dernier moment. Cela aurait pu permettre au PSG de mettre la main sur de grands noms à l'instar notamment d'un certain Frenkie De Jong.
Barcelone plutôt que le PSG
A 29 ans, le milieu de terrain néerlandais évolue aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Cela fait depuis 2019 que Frenkie De Jong a posé ses bagages en Catalogne. A cette époque, il avait quitté l'Ajax Amsterdam, où il crevait l'écran, pour rejoindre donc le Barça. Mais voilà que ce n'était pas ce qui était initialement prévu. En effet, c'est le PSG qui avait pris l'avantage dans ce dossier De Jong et tout le monde pensait alors que ça allait s'officialiser. Finalement, Barcelone a réussi à inverser la tendance et la femme du milieu de terrain ne serait pas étrangère à cela.
« Le Barça a doublé l'offre et il est parti à la dernière seconde »
C'est DJ Snake qui avait révélé comment ce dossier Frenkie De Jong avait basculé en faveur du FC Barcelone plutôt que du PSG en 2019. En effet, dans un space Twitter, il avait alors raconté : « Parfois, un transfert se joue à la dernière seconde. Un mec comme De Jong avait passé sa visite médicale et visité son appartement. Il avait tout fait. A la fin de la soirée, il a dit qu'il voulait diner avec sa meuf. L'équipe du PSG l'a déposé dans un restaurant Avenue Montaigne. Il a pris un taxi et il s'est barré au Bourget et a ensuite signé au Barça. Vous savez pourquoi ? Parce que la copine de De Jong avait mis une story à la Tour Eiffel. Elle l'a laissée trois minutes avant que le PSG lui demande d'enlever la story. Le Barça a vu la story et a doublé l'offre et il est parti à la dernière seconde. Le PSG n'a pas compris et De Jong est parti comme un voleur ».