Une star du PSG remplacée : La réaction de Luis Enrique qui fait parler !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a pris une grande décision au PSG en mettant l’une de ses stars sur le banc récemment. Il faut dire que cette dernière n’affichait pas son rendement habituel avec les Rouge-et-Bleu. Et la réaction du technicien espagnol n’a pas manqué de faire parler sur les antennes de RMC.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n’a jamais caché qu’il appréciait mettre ses joueurs en concurrence. Le technicien espagnol souhaite que tout le monde dans son groupe se sente concerné par la saison. Le coach de 55 ans a d’ailleurs pris une décision importante avec l’une des stars de son équipe pour le match aller des barrages de Ligue des champions contre l’AS Monaco.

Son transfert au PSG bascule à la dernière minute : Comment une simple story de sa femme sur Instagram a tout chamboulé https://t.co/DTo8VUsZmZ — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Intertitre 2 L’entraîneur du PSG a en effet décidé de faire démarrer Désiré Doué sur le banc. Luis Enrique lui avait préféré Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sur le front de l’attaque. Il faut dire que l’ancien du Stade Rennais n’affichait pas vraiment un rendement satisfaisant ces derniers temps. Désiré Doué a toutefois pu profiter de la blessure d’Ousmane Dembélé pour entrer en jeu plus tôt que prévu. Et Benoît Costil estime que Luis Enrique a eu la bonne réaction avec le joueur de 20 ans.