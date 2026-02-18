Une star du PSG remplacée : La réaction de Luis Enrique qui fait parler !

Luis Enrique a pris une grande décision au PSG en mettant l’une de ses stars sur le banc récemment. Il faut dire que cette dernière n’affichait pas son rendement habituel avec les Rouge-et-Bleu. Et la réaction du technicien espagnol n’a pas manqué de faire parler sur les antennes de RMC.
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n’a jamais caché qu’il appréciait mettre ses joueurs en concurrence. Le technicien espagnol souhaite que tout le monde dans son groupe se sente concerné par la saison. Le coach de 55 ans a d’ailleurs pris une décision importante avec l’une des stars de son équipe pour le match aller des barrages de Ligue des champions contre l’AS Monaco.
Intertitre 2
L’entraîneur du PSG a en effet décidé de faire démarrer Désiré Doué sur le banc. Luis Enrique lui avait préféré Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sur le front de l’attaque. Il faut dire que l’ancien du Stade Rennais n’affichait pas vraiment un rendement satisfaisant ces derniers temps. Désiré Doué a toutefois pu profiter de la blessure d’Ousmane Dembélé pour entrer en jeu plus tôt que prévu. Et Benoît Costil estime que Luis Enrique a eu la bonne réaction avec le joueur de 20 ans.
Luis Enrique «a eu la bonne réaction» en mettant Désiré Doué sur le banc
« Il a eu la meilleure des réponses possibles. Il a été performant sur le terrain. Luis Enrique le met sur le banc, et il a eu la bonne réaction de le faire. Il sortait d’un non-match à Rennes, il le met sur le banc. Désiré Doué a la réponse parfaite. Il a été étincelant sur le terrain. Qu’il mette ses mains sur ses oreilles, mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? Il montre qu’il a du caractère. C’est un jeune joueur, il a le droit de réagir comme ça. On a tous de l’égo. Il a peut-être été un peu piqué. Mais au final, la meilleure réponse qu’il a donné, c’est sur le terrain. Ça ne me choque pas. Je trouve que c’est quelqu’un d’humain, qui a peut-être été un peu piqué par les remarques de Dembélé, par le fait d’être sur le banc... » a confié l’ancien international français dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.