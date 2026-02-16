«Luis Enrique n'aurait pas dû répondre», ça va être le «bordel» au PSG ?

Le Paris Saint-Germain a chuté en Ligue 1 face au Stade Rennais (3-1), ce qui n’est pas vraiment de bon augure avant le barrage de Ligue des Champions. Mais étrangement ce n’est pas cette défaite qui fait parler en ce moment, puisque les débats se concentrent surtout sur la sortie cinglante d’Ousmane Dembélé, qui ne semble pas vraiment avoir été appréciée par son coach Luis Enrique.
Que se passe-t-il au PSG ? Alors que les Champions d’Europe en titre semblaient enfin avoir retrouvé leur meilleur niveau au moment le plus important, une petite polémique aurait éclaté en interne. Ousmane Dembélé a en effet publiquement critiqué certains de ses coéquipiers après la défaite face à Rennes, ce qui n’a pas manqué de faire parler.
Dembélé repris de volé par Luis Enrique
Et ce n’est pas seulement le cas à l’extérieur du PSG, puisque Luis Enrique a fait une déclaration assez cassante, laissant entendre que les mots d’Ousmane Dembélé n’avaient aucun poids. « Les déclarations des joueurs après un match ne valent rien. Absolument rien » a expliqué le coach parisien, en conférence presse. « Je ne permettrai jamais à un joueur de se placer au-dessus du club. C’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de se croire plus important que le club ».
« Il faut laisser la parole aux joueurs et de temps en temps, il faut les laisser régler leurs problèmes »
Pourtant, certains observateurs pensent que Luis Enrique n’aurait jamais dû reprendre ainsi Dembélé, après sa sortie. « Je trouve que la déclaration de Dembélé est très bien. C’est naturel qu’ils gueulent à l’intérieur, c’est arrivé à toutes les équipes, c’est par rapport à ça qu’un groupe vit » a estimé l’ancien rugbyman Vincent Moscato, sur RMC. « Luis Enrique n’aurait pas dû répondre comme ça. Il faut laisser la parole aux joueurs et de temps en temps, il faut les laisser régler leurs problèmes, sinon après c’est le bordel. Je pense que Luis Enrique aurait pu se passer de cette déclaration ».