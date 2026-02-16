«Luis Enrique n'aurait pas dû répondre», ça va être le «bordel» au PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a chuté en Ligue 1 face au Stade Rennais (3-1), ce qui n’est pas vraiment de bon augure avant le barrage de Ligue des Champions. Mais étrangement ce n’est pas cette défaite qui fait parler en ce moment, puisque les débats se concentrent surtout sur la sortie cinglante d’Ousmane Dembélé, qui ne semble pas vraiment avoir été appréciée par son coach Luis Enrique.

Que se passe-t-il au PSG ? Alors que les Champions d’Europe en titre semblaient enfin avoir retrouvé leur meilleur niveau au moment le plus important, une petite polémique aurait éclaté en interne. Ousmane Dembélé a en effet publiquement critiqué certains de ses coéquipiers après la défaite face à Rennes, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Dembélé repris de volé par Luis Enrique Et ce n’est pas seulement le cas à l’extérieur du PSG, puisque Luis Enrique a fait une déclaration assez cassante, laissant entendre que les mots d’Ousmane Dembélé n’avaient aucun poids. « Les déclarations des joueurs après un match ne valent rien. Absolument rien » a expliqué le coach parisien, en conférence presse. « Je ne permettrai jamais à un joueur de se placer au-dessus du club. C’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de se croire plus important que le club ».