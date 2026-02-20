Bixente Lizarazu s’est battu avec une autre star du foot, «je lui ai mis une patate»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France ainsi que du Bayern Munich, Bixente Lizarazu n'a jamais caché son caractère affirmé. D'ailleurs, au cours de sa carrière de joueur, l'ancien latéral gauche s'était battu avec un coéquipier en pleine séance d'entraînement et a raconté cette scène plutôt surréaliste.

Les faits remontent au mois d'août 1999, soit un peu plus d'un an après que Bixente Lizarazu ait remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Le latéral gauche tricolore, qui évoluait au sein du Bayern Munich, venait de perdre la finale de la Ligue des Champions face à Manchester United (2-1, le 26 mai 1999), et la plaie n'était visiblement pas refermée au sein du vestiaire bavarois. En pleine séance d'entraînement, Bixente Lizarazu s'était battu avec un coéquipier, autre star du football à cette époque : le milieu défensif allemand Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990.

« Il m’a mis la main à la gorge... » En mai 2020, sur RMC, Bixente Lizarazu a accepté de raconter cette bagarre avec Matthäus : « Tout est parti d’un truc à la con. Il me dit que c’est moi qui ait fait la mauvaise passe, et pas lui le mauvais contrôle. Il a commencé à parler fort. Je lui ai répondu, on s’est rapproché. Il m’a mis la main à la gorge et je lui ai mis une patate (…) Il a tous les journaux avec lui. Des journaux sont carrément venus au Pays basque pour voir si j’avais des antécédents violents. Ils sont venus enquêter pour savoir si j’étais un mec bizarre », confie l'ancien défenseur de l'équipe de France.