«Ça n'a aucun sens» : Accusé, Kylian Mbappé dénonce un mensonge

Kylian Mbappé a souvent été victime de fake news. Du moins, l'attaquant du Real Madrid affirme qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont balancés sur lui. D'ailleurs, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a tenu à lâcher ses vérités sur une polémique qui a éclatée lors de l'été 2024.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Kylian Mbappé a fait part d'un immense regret : que des fausses rumeurs soient relayées dans la presse. Durant cette interview, l'actuel buteur du Real Madrid est revenu sur un épisode en particulier.

«Je n'aurais même pas envisagé de porter la flamme» Il n'a eu de cesse de le répéter, Kylian Mbappé aurait aimé disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, son souhait ne s'est pas exaucé. Pour ne pas arranger ses affaires, il a été accusé d'avoir voulu allumer la vasque olympique, et ce, alors qu'il n'a jamais participé aux JO. « Plein de choses dites sur moi sont éloignées de la réalité. Comme le fait qu'on vous accuse d'avoir exigé d'allumer la vasque olympique, par exemple ? Ça, je n'ai vraiment pas compris. Même si j'avais fait les Jeux Olympiques - ce que je voulais -, je n'aurais même pas envisagé de porter la flamme. On doit laisser cet honneur à quelqu'un qui a une histoire avec les Jeux, et j'allais seulement, peut-être, la commencer cette histoire », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.