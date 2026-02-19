«Il avait les larmes aux yeux» : Un joueur de l'équipe de France craque, Kylian Mbappé est intervenu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant récupéré le brassard de capitaine de l'équipe de France suite à la retraite d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé a désormais différentes responsabilités à assumer. Leader des Bleus sur le terrain, le joueur du Real Madrid doit également être là pour ses coéquipiers quand ça va mal. Un rôle que Mbappé a d'ailleurs rempli quand ça allait mal pour un joueur de l'équipe de France.

Pour n'importe quel joueur, la première sélection en équipe de France représente un moment exceptionnel. Mais voilà que pour certains, les débuts chez les Bleus ont été très compliqués. Jonathan Clauss a ainsi vécu des premiers pas compliqués avec le maillot de l'équipe de France, notamment lors d'une rencontre face à la Croatie. Mais voilà que Kylian Mbappé était là pour consoler Clauss dans ce moment difficile.

« Le gars était profondément triste » En bon capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a pas hésité à soutenir Jonathan Clauss quand ça allait mal pour lui. Ainsi, en 2024, dans un entretien accordé à Ouest France, l'attaquant du Real Madrid racontait : « Lui aussi est arrivé sur le tard et possède un parcours admirable. Je sais que ce fut difficile pour lui de ne pas être retenu pour la Coupe du monde 2022, car la sélection représente tant. Il y est arrivé avec beaucoup de pression. Je me souviens de ses premiers pas, et notamment d’un match de Ligue des nations face à la Croatie (1-1, le 6 juin 2022). Jo concède le penalty de l’égalisation, en fin de match. Je suis à côté de lui dans le bus pour rentrer à l’hôtel. Il avait les larmes aux yeux. Le gars était profondément triste. Crispé ».