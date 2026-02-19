Le moment de tension en équipe de France, un joueur raconte : «Beaucoup d’énervement»

Amadou Diawara

Le 12 juillet 1998, la France a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. En effet, les Bleus ont battu le Brésil 3-0 au Stade de France. Alors que les hommes d'Aimé Jacquet menaient pourtant 2-0, un clash a éclaté dans le vestiaire à la mi-temps.

La Coupe du Monde 98 a été organisée en France. Et les Bleus ont réussi à se hisser jusqu'en finale lors de cette compétition à domicile. D'ailleurs, la bande à Didier Deschamps a remporté sa première étoile le 12 juillet 1998, ayant étrillé le Brésil 3-0 au Stade de France.

Coupe du Monde 98 : Un clash a éclaté à la mi-temps de France-Brésil Si la France n'a pas vraiment été inquiétée par le Brésil, la soirée du 12 juillet 1998 a tout de même été tendue pour les Bleus. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe le 3 septembre 2022, Youri Djorkaeff a révélé qu'il y avait eu un clash dans le vestiaire tricolore à la mi-temps. Pourtant, les hommes d'Aimé Jacquet menaient 2-0 face à la Seleção à ce moment-là.