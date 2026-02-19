EXCLU - Mercato : L’OL lance les discussions pour… Paulo Fonseca !

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis plus d’un an, Paulo Fonseca dispose d’un contrat jusqu’en juin 2027. Et selon nos informations, les dirigeants lyonnais ont ouvert les discussions pour envisager une prolonger de son bail.
Depuis le mois de janvier 2025, Paulo Fonseca est aux commandes de l’Olympique Lyonnais. A 52 ans, le technicien portugais a succédé à Pierre Sage sur le banc des Gones et son aventure se passe pour le mieux. Mis à part sa longue suspension de 9 mois pour s’en être pris physiquement à un arbitre, Paulo Fonseca réalise un sans-faute dans le Rhône. Et du côté de la direction lyonnaise, on aimerait le voir poursuivre son travail à plus long terme.
Début des négociations pour Paulo Fonseca
Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Paulo Fonseca a vu ses dirigeants ouvrir le sujet de son avenir ces derniers jours. Selon nos sources, les deux parties ont démarré les discussions pour envisager une prolongation de contrat dans un climat très positif et constructif. S’il reste encore du chemin pour parvenir à un accord, le début des échanges invite à la confiance.
La Ligue des Champions dans le viseur
Interrogé sur son avenir, Paulo Fonseca a lâché une petite phrase qui pourrait laisser penser qu’il ne restera pas à l’OL à court terme : « On est tous ambitieux et on ne connaît pas le futur ». Mais la réalité est bien celle d’un coach qui discute concrètement avec ses dirigeants pour pouvoir allonger son bail d’une à deux saisons. Et la possibilité de voir l’OL en Ligue des Champions la saison prochaine serait un argument de poids pour l’inciter à rester et poursuivre son excellent travail dans le Rhône.