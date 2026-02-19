EXCLU - Mercato : L’OL lance les discussions pour… Paulo Fonseca !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis plus d’un an, Paulo Fonseca dispose d’un contrat jusqu’en juin 2027. Et selon nos informations, les dirigeants lyonnais ont ouvert les discussions pour envisager une prolonger de son bail.

Depuis le mois de janvier 2025, Paulo Fonseca est aux commandes de l’Olympique Lyonnais. A 52 ans, le technicien portugais a succédé à Pierre Sage sur le banc des Gones et son aventure se passe pour le mieux. Mis à part sa longue suspension de 9 mois pour s’en être pris physiquement à un arbitre, Paulo Fonseca réalise un sans-faute dans le Rhône. Et du côté de la direction lyonnaise, on aimerait le voir poursuivre son travail à plus long terme.

EXCLU @le10sport : Les jeunes du PSG font saliver toute l’Europe…



On était au dernier match entre les U19 du PSG et de Valenciennes, y avait du beau monde autour de nous...https://t.co/l77oXhe2Vu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 17, 2026

Début des négociations pour Paulo Fonseca Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Paulo Fonseca a vu ses dirigeants ouvrir le sujet de son avenir ces derniers jours. Selon nos sources, les deux parties ont démarré les discussions pour envisager une prolongation de contrat dans un climat très positif et constructif. S’il reste encore du chemin pour parvenir à un accord, le début des échanges invite à la confiance.