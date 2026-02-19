Kylian Mbappé - L'injustice avec un joueur de l'OM : «Les gens ont été trop durs»

Attaquant du Real Madrid mais surtout capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'hésite pas à monter au créneau pour défendre ses coéquipiers. Ainsi, depuis plusieurs mois maintenant, un international tricolore, actuellement à l'OM, est régulièrement sous le feu des critiques. Celles-ci sont elles toutefois justifiées ? Pas vraiment à en croire Mbappé.
En ce moment, les temps sont durs à l'OM. Le club phocéen traverse une période de fortes turbulences et plusieurs joueurs olympiens ne sont pas épargnés par les critiques. Cela vaut notamment pour Benjamin Pavard. Censé être l'un des cadres de l'effectif, l'international français est régulièrement pointé du doigt. Le défenseur central commence d'ailleurs à avoir l'habitude des reproches puisque Pavard en est également victime quand il porte le maillot de l'équipe de France.
« C’est quelqu’un avec qui les gens ont été trop durs »
En équipe de France, Benjamin Pavard a donc également soumis à de nombreuses critiques. Mais voilà qu'en 2024, Kylian Mbappé était monté au créneau son coéquipier en sélection qui évolue aujourd'hui à l'OM. Ainsi, dans des propos accordés à Ouest France, le capitaine des Bleus confiait : « Benji a traversé toutes les émotions en Bleu. Il a connu nos gloires et nos échecs, ça lui a donné beaucoup d’expérience. À mon avis, c’est quelqu’un avec qui les gens ont été trop durs. Beaucoup trop durs. Il s’est fait extrêmement critiquer, souvent à tort ».
« Tous ses coaches en disent le plus grand bien »
Là pour prendre la défense de Benjamin Pavard, Kylian Mbappé ajoutait également : « J’ai parfois eu l’impression qu’il était perçu comme celui qui ne méritait pas sa place. Comme le mec qui a mis une volée contre l’Argentine, par chance, et qui surfe dessus. Alors que pas du tout ! Il était titulaire au Bayern Munich. Tous ses coaches en disent le plus grand bien. Il répond toujours présent. (...) Il a commencé latéral droit. Puis, il a davantage joué défenseur central. Sa polyvalence est une force. Il a, en plus, l’expérience des grandes compétitions. Ce sont des joueurs qu’il faut valoriser. Quand ils sont en confiance, ils apportent beaucoup à l’équipe ».