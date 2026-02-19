Kylian Mbappé - L'injustice avec un joueur de l'OM : «Les gens ont été trop durs»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant du Real Madrid mais surtout capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'hésite pas à monter au créneau pour défendre ses coéquipiers. Ainsi, depuis plusieurs mois maintenant, un international tricolore, actuellement à l'OM, est régulièrement sous le feu des critiques. Celles-ci sont elles toutefois justifiées ? Pas vraiment à en croire Mbappé.

En ce moment, les temps sont durs à l'OM. Le club phocéen traverse une période de fortes turbulences et plusieurs joueurs olympiens ne sont pas épargnés par les critiques. Cela vaut notamment pour Benjamin Pavard. Censé être l'un des cadres de l'effectif, l'international français est régulièrement pointé du doigt. Le défenseur central commence d'ailleurs à avoir l'habitude des reproches puisque Pavard en est également victime quand il porte le maillot de l'équipe de France.

« C’est quelqu’un avec qui les gens ont été trop durs » En équipe de France, Benjamin Pavard a donc également soumis à de nombreuses critiques. Mais voilà qu'en 2024, Kylian Mbappé était monté au créneau son coéquipier en sélection qui évolue aujourd'hui à l'OM. Ainsi, dans des propos accordés à Ouest France, le capitaine des Bleus confiait : « Benji a traversé toutes les émotions en Bleu. Il a connu nos gloires et nos échecs, ça lui a donné beaucoup d’expérience. À mon avis, c’est quelqu’un avec qui les gens ont été trop durs. Beaucoup trop durs. Il s’est fait extrêmement ﻿critiquer, souvent à tort ».