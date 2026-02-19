Dugarry - Domenech : Le clash en pleine émission !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission L'Equipe de Greg en décembre 2022, Christophe Dugarry et Raymond Domenech en eu une prise de bec. En effet, les deux hommes se sont expliqués sur des propos tenus par l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux sur la finale de la Coupe du Monde 2022 et sur sa relation avec Zinedine Zidane.

Le 18 décembre 2022, l'équipe de France de Kylian Mbappé s'est frottée à l'Argentine de Lionel Messi. A l'issue d'un match fou, qui s'était conclu aux tirs au but, l'Albiceleste a fait tomber la sélection de Didier Deschamps. Présent dans l'émission L'Equipe de Greg après le coup de sifflet final de la rencontre, Christophe Dugarry s'était fait clasher par Raymond Domenech, qui lui reproche d'avoir réclamé le départ du sélectionneur, pour le remplacer par Zinedine Zidane.

«Je suis choqué» : La question de Zinedine Zidane à laquelle il ne s'attendait pas https://t.co/AbrFCdxn1N — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

«C’est la campagne pour écarter Deschamps et mettre Zizou» « J’aimerai te poser une question : Tu dis que ce serait bien qu’on parle football, ce serait bien avec des explications. Nous on est consultants, on peut en donner. Est-ce que toi tu as des explications ? Parce que je me souviens, tu dis que c’est un des plus mauvais matchs de l’équipe de France, je me souviens de 2000 et de 2002 où tu étais présent donc tu peux en parler… Est-ce que ces explications, on peut les sortir après un match ? Nous on en a, Didier (Deschamps) en a, les joueurs en ont aussi des explications. Parler football c’est ça ! Ces 80 minutes on a tous vu qu’on était à côté de la plaque, mais est-ce qu’on se souvient que les Argentins en ont mis trois aux Croates en demi-finale et que la valeur de l’équipe adverse, il faut toujours en tenir compte. Nous on a réussi à renverser ce que n’ont pas réussi à faire les Croates. Le constat qu’on a fait, c’est de se dire : vu le travail défensif de nos attaquants, c’était compliqué, vu le positionnement de nos milieux, c’était compliqué… Ça, c’est parler du football. Et quand Didier fait des changements à la 40ème minute, c’est parce qu’il l’a vu aussi, et qu’il sait qu’il se passe quelque chose. Il a essayé de modifier son organisation et son jeu. Le problème, Christophe, c’est que toi, je regarde le titre et on met : "Je préfèrerais que ce soit Zizou". Cela noie le débat, ça met un problème. On sait que t’es l’ami de Zizou et qu’en ce moment, c’est la campagne pour écarter Deschamps et mettre Zizou. Si on met Zizou, ça veut dire qu’on écarte Deschamps, et moi je ne peux pas rentrer dans cette problématique-là. Que tu sois le plus mal placé pour dire ça, je suis d’accord avec toi », a déclaré Raymond Domenech, avant que Christophe Dugarry ne lui réponde.